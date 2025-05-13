Грузия ждет от США конкретики по стратегическому партнерству

Глава МИД Грузии Бочоришвили заявила, что Тбилиси ожидает от США конкретики в вопросе стратегического партнерства. С ее слов, для страны это имеет большое значение.

Тбилиси ждет от Вашингтона конкретики в вопросе стратегического партнерства, заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили.

"Мы ожидаем определенных посланий со стороны США, когда мы говорим о качественной перезагрузке отношений и справедливом отношении к Грузии"

- Мака Бочоришвили

Она подчеркнула, что Грузии важно иметь стратегическое партнерство с США. Для этого руководству страны, с ее слов, важно знать, какова позиция новой администрации США во главе с Дональдом Трампом в отношении Тбилиси.

Напомним, что накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил большое открытое письмо президенту и вице-президенту США Дональду Трампу и Джей Ди Вэнсу. В нем передал недоумение по поводу молчания Белого дома о перезагрузке отношений двух стран.