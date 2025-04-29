Кобахидзе выразил недовольство Трампу

Премьер Грузии Кобахидзе направил открытое письмо президенту и вице-президенту США Трампу и Вэнсу. В нем он выразил недоумение в связи с молчанием Вашингтона по поводу перезагрузки отношений двух стран.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил недоумение в связи с молчанием Вашингтона по поводу перспектив перезагрузки отношений между странами. Об этом глава грузинского правительства написал в открытом письме президенту и вице-президенту США Дональду Трампу и Джей Ди Вэнсу.

Он отметил, что несколько недель назад уже обращался к ним с письмом, а также публично заявлял о готовность перезагрузить отношения с момента победы Дональда Трампа на президентских выборах.

"Однако ответа на наше письмо и публичные заявления мы до сих пор не получили. Более того, все еще не состоялась коммуникация на высшем уровне между властями Грузии и США"

- Ираклия Кобахидзе

С его слов, это молчание удивительно для народа и властей Грузии по нескольким причинам. Тбилиси поддерживал Вашингтон в Ираке и Афганистане, отравив туда своих людей и сэкономив Вашингтону $2,5 млрд, также Грузия – лидер в области демократии и прав человека на Южном Кавказе, однако США ведет активный диалог даже с авторитарными государствами, подчеркнул Кобахидзе.

Помимо этого, молчание США вызывает недоумение на фоне общей риторики в отношении глубинного государства (deep state) и деятельности как Агентства США по международному развитию (USAID).