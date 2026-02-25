Вестник Кавказа

Кто управляет Ираном и удержится ли власть в ИРИ?

Екатерина Винник
Иран на границе с Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
По мере эскалации напряженности на Ближнем Востоке и на фоне продолжающихся попыток разрешить ирано-американский конфликт, возникает вопрос: удержится ли нынешняя власть в Иране и сможет ли страна дать отпор США. Чтобы на него ответить, нужно понимать, как устроена структура управления в ИРИ и кто руководит республикой.

Политическое устройство Ирана 

Политическое и военное устройство Ирана представляет собой уникальную структуру, на самой верхушке которой Верховный лидер, управляющий многослойной системой, состоящей из избираемых управлений, неизбираемых комитетов и даже параллельных вооруженных сил. 

По форме правления Иран - это и республика, и теократия. В стране проходят выборы, на которых избираются и парламент, и президент, однако власть сосредоточена в руках религиозного управления, которое не избирается. Избираемые и постоянные структуры взаимодействуют по всем вопросам, однако в случае конфликта интересов последнее слово всегда за религиозным руководством. 

Верховный лидер Ирана

Верховный лидер - самый главный в Иране. Эта должность возникла в результате Исламской Революции 1978-1979 года, когда на смену монархии пришла Исламская Республика. Нынешний аятолла 86-летний Али Хаменеи руководит Ираном с 1989 года. Он главнокомандующий всеми вооруженными силами страны и одна из ключевых политических фигур Ирана, угрозы в отношении которого неоднократно высказывал Трамп. Накануне первого раунда переговоров в начале февраля в Омане, американский президент, в частности, заявил, что Верховному лидеру стоит ”сильно переживать”, а на днях ряд западных источников сообщил о том, что США рассматривают военный вариант против Хаменеи и его сына. 

Али Хаменеи определяет общее направление внешней и внутренней политики, контролирует официальную риторику властей и назначает ключевых лиц во всех крупных институтах власти. Должность Верховного лидера сочетает в себе религиозный авторитет и политическую власть. Фактически, власть в Иране принадлежит именно Верховному лидеру. 

Совет стражей конституции 

Совет стражей конституции состоит из 12 членов: 6 богословов-законоведов, которых назначает Верховный лидер, и еще 6 членов, выдвигаемых судебной системой и утверждаемых парламентом. У Совета стражей две главные функции: 

  • он проверяет все законы, принятые парламентом, на соответствие исламскому праву и конституции; 
  • рассматривает всех кандидатов на выборы, как парламентские, так и президентские. 

Председатель Совета стражей конституции 99-летний аятолла Ахмад Джаннати. 

Совет экспертов 

Совет экспертов Ирана - это орган, состоящий из 88 исламских богословов, который избирается общественностью каждые 8 лет, при этом кандидаты проходят предварительную проверку в Совете стражей конституции, поэтому баллотироваться могут только одобренные богословы. Де-юре Совет экспертов обладает огромными полномочиями, включая теоретическую смену Верховного лидера, однако де-факто он занимается вопросами преемственности и собирается всего на несколько дней в году. 

Чем президент Ирана отличается от Верховного лидера?

В отличие от Верховного лидера, который назначается Советом экспертов, президент Ирана избирается народом страны. Иранский президент - лидер исполнительной власти. Он назначает и контролирует кабинет министров, определяет вопросы государственной службы и координирует экономику государства. Однако, в отличие от Верховного лидера, президент не занимается военными делами. Кроме того, он не имеет права оспаривать решения Али Хаменеи. 

С 2024 года президент Ирана 71-летний Масуд Пезешкиан. Он выступает за продолжение диалога с США, но при этом заявляет, что Иран не поддастся давлению со стороны Вашингтона, несмотря на наращивание американской военной мощи в регионе. 

Законодательная власть 

Законодательная власть в Иране принадлежит парламенту или меджлису. 290 членов парламента избираются каждые четыре года. Иранский парламент принимает законы, утверждает бюджет и может снимать с должностей министров. При этом все законы, которыми занимается парламент, подлежат рассмотрению Советом стражей конституции. Несмотря на то, что парламент - это реальная власть в Иране, она ограничена контролем Верхового лидера и Совета стражей конституции. 

Судебная власть 

Глава судебной власти в Иране назначается Верховным лидером на 5-летний срок. С 2021 года эту должность занимает 69-летний Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи, Через него Али Хаменеи контролирует суды, прокуратуру и в целом правовую систему Ирана. При этом судебная власть назначает половину членов Совета стражей конституции, что обеспечивает ей влияние на политическую систему. 

Совет целесообразности 

Совет целесообразности Ирана - это консультативный орган, который выступает посредником в спорах между парламентом и Советом стражей конституции, когда они не могут прийти к единому мнению. Он также консультирует Верховного лидера по вопросам долгосрочной политики. В совете 25 человек, все назначаются Верховным лидером. 

Какая армия у Ирана? 

В Иране две армии, действующих независимо друго от друга: 

  1. регулярная армия, которая существовала еще до Революции 1979 года. Она представлена сухопутными войсками, ВМФ и ВВС, а также подразделениями противовоздушной обороны. Эти силы защищают границы страны и обеспечивают порядок внутри государства. Численность регулярной армии составляет примерно 420 тысяч человек. 
  2. Корпус Стражей Исламской революции. Это армия, которая появилась после Революции, и основная ее цель - защита исламской системы Ирана. У нее свои сухопутные войска, флот и ВВС, ракетные отряды и разведывательная служба. КСИР лучше оснащен, чем обычная армия, и контролирует основные сектора иранской экономики, включая энергетику,  строительство, телекоммуникации и т.д. КСИР подчиняется напрямую Верховному лидеру и главная его задача - обеспечить его сохранность. Численность КСИР - 190 тысяч человек. 

Сможет ли Иран противостоять США?

Реальная сила в Иране, которая сможет дать отпор, как минимум, временно, если США решаться атаковать страну, это КСИР. У КСИР есть быстроходные боевых катера, вооруженные ракетами, которые способны если не потопить, то нанести серьезный ущерб американским авианосцам. Кроме того, силы КСИР могут заложить мины в Персидском заливе, тем самым перекрыв доступ к Ормузскому проливу. Сейчас именно подразделения КСИР активно готовятся к войне, проводя учения в Персидском заливе и отрабатывая возможные сценарии американской атаки на Иран. 

Что будет, если США нападут на Иран? 

Удержится ли власть в Иране, если на него нападет США, сказать сложно. Возможны несколько вариантов развития событий, в том числе: 

  • власть падет, если американским силам удастся нанести сокрушительный удар по подразделениям КСИР, лишив их реальной возможности противостоять противнику; 
  • власть устоит, если КСИР удастся контратаковать, не позволив американским силам нанести серьезный ущерб инфраструктуре и экономике страны. 

Очевидно, что военный вариант - последнее средство в арсенале США, однако оно не гарантирует ровным счетом ничего: сложная структура власти в Иране не поддается давлению, угрозам и даже ракетным ударам, как в июне 2025 года, в течение 47 лет, и вряд ли что-то кардинальным образом измениться без полномасштабного вмешательства, к которому Вашингтон вряд ли готов. 

