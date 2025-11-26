Лига Конференций: "Ноа" ушел от поражения от "Абердина"

Ереванский "Ноа" играл сегодня в гостях с "Абердином" в рамках основного этапа Лиги Конференций. Команды не сумели выявить победителя.
Вечером 27 ноября в Шотландии прошел матч основного этапа Лиги Конференций между местным "Абердином" и армянским "Ноа". Команды сыграли вничью 1:1.
На гол, забитый нападающим хозяев Кевином Нисбетом на 45-й минуте, "Ноа" ответил точным ударом форварда Нардина Мулахусейновича на 52-й минуте.
После четырех туров "Ноа" с 5 очками располагается на 23-м месте в турнирной таблице основного этапа Лиги Конференций. "Абердин" находится на 33-й строчке, в активе шотландской команды 2 очка.