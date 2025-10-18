В Таджикистане стартовали двойные учения ОДКБ

Сразу два вида военных учений армий стран-участниц ОДКБ принимает сегодня Республика Таджикистан.

В понедельник, 20 октября, в Таджикистане была проведена церемония запуска двух учений различных военных формирований Организации Договора о коллективной безопасности - "Нерушимое братство" миротворцев и "Барьер" защитно-медицинских сил.

Сообщается, что учения займут пять дней, с 20 по 24 октября. Здесь принимают участие военные из всех стран ОДКБ, кроме Армении, а также опергруппы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Согласно статистическим данным, в мероприятии задействованы около двухсот единиц военной и специальной техники, заявлено порядка 1,5 тыс. участников.

Одной из основных целей проведения сборов является отработка потенциальной миротворческой операции в одной из стран организации. По словам генсека ОДКБ Имангали Тасмагамбетова, присутствовавшего на мероприятии, посвященном открытию учений, их проведение происходит в контексте обострившегося кризиса системы международных отношений, а также "сохранения конфликтного потенциала в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ".

На торжественном открытии также присутствовали представители вооруженных сил стран-участниц.