Увеличение объема железнодорожных перевозок обсуждают Москва и Астана

Россия и Казахстан провели очередное заседание совместной Межправкомиссии по сотрудничеству. Одним из обсуждаемых на встрече вопросов был рост транзита.

Россия и Казахстан обсуждают возможности увеличения объемов железнодорожных перевозок. Об этом рассказали в пресс-службе премьер-министра РК.

Данный вопрос обсуждался на заседании Межправкомиссии по сотрудничеству между странами.

"Рассмотрены перспективы увеличения объемов железнодорожных перевозок в связи с запуском в сентябре вторых путей на участке Достык - Мойынты и планируемым ростом транзита по маршруту Китай – Европа – Китай"

– пресс-служба премьера республики

Он подчеркнул, что участники встречи договорились о совместной оценке перспективных объемов грузов, проходящих через КПП на границе двух стран, а также о дальнейшем содействии развитию международного транспортного коридора "Север – Юг".

