Турция и США продвинулись в вопросе F-35

Эрдоган заявил, что Турция и США достигли прогресса в вопросе F-35 на прошедших переговоров лидеров двух стран.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и Вашингтон продвинулись в вопросе поставок истребителей пятого поколения F-35.

"В ходе последних на этот момент переговоров с президентом США Дональдом Трампом мы сделали важные позитивные шаги. Надеюсь, данные обещания будут выполнены"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган также коснулся темы противостояния Пакистана и Афганистана, отметив, что состоявшийся в Стамбуле раунд переговоров не принес прогресса в деле нормализации.

Напомним, что Турция в течение года поднимала вопрос о возвращении Анкары в программу F-35, из которой страна была исключена после покупки российским систем ПВО С-400 в 2017 году. В Турции, однако, заявили, что не откажутся от российского оружия.