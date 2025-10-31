Контейнерные дома в сектор Газа направит Турция

Президент Турции анонсировал передачу контейнерных домов в сектор Газа. Он подчеркнул, что это дома, которые использовались в зоне землетрясения.

Турция намерена направить сектор Газа контейнерные дома, в которых какое-то время жили после землетрясения жители республики. Об этом сообщил 9 ноября президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы готовимся доставить контейнеры из района землетрясения в Газу. Наши коллеги работают над этим. С помощью этих контейнеров мы предоставим региону максимальные возможности"

– турецкий лидер

Он подчеркнул, что жилье будет передано на время строительства новой Газы.

Напомним, ранее на этой неделе сообщалось, что контроль за соблюдением режима прекращения огня в анклаве перешел от властей Израиля координационному центру, который был создан Соединенными Штатами.