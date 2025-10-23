США считают возможным участие Турции в миссии в секторе Газа - СМИ

Вашингтон не отрицает возможного участия Турецкой Республики в миротворческой операции в секторе Газа. Об этом пишут СМИ.

Участие Турции в миротворческой миссии в секторе Газа Вашингтон считает вполне реальным. Об этом пишет Axios со ссылкой на представителя американских властей.

"Турки очень помогли заключить сделку по Газе, и нападки Нетанияху на Турцию оказались весьма контрпродуктивными"

- собеседник Axios

Напомним, ранее сообщалось о запрете участия Турции в миссии в секторе Газа. Об этом писал Times of Israel со ссылкой на канцелярию израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Также израильская сторона блокировала работу турецких спасателей в Газе во время проведения операции по поиску тел погибших.