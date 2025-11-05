Анкара не откажется от С-400 – источники

Турция не собирается снимать с вооружения российские ЗРК С-400, однако, как сообщают СМИ со ссылкой на источники, в тосже время готова к поиску компромисса.

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 останутся на вооружении турецкой армии, вопреки требованиям со стороны Вашингтона, об этом пишут американские СМИ.

Речь идет о информации от начала сентября, когда в турецкой прессе появились сообщения о том, что турецкая сторона рассматривает варианты возврата С-400 в Россию либо перепродажи их третьей стороне. Тогда они были опровергнуты Минобороны Турции.

Сейчас же, как передает агентство "Блумберг" со ссылкой на источники, Турция дала сигнал о готовности к компромиссу по С-400, но целиком отказываться от них Анкара не намерена, хотя на таком варианте настаивают США.

"Турция может согласиться на создание совместного военного механизма для контроля за С-400, сообщили источники, знакомые с ситуацией"

– Блумберг

Напомним, что Россия и Турция подписали контракт на поставки С-400 в 2017 году. Соответствующий полковой комплект стоимостью $2,5 млрд был поставлен летом-осенью 2019 года.