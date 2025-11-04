Глава Минобороны Турции заверил Азербайджан в вечном братстве

Турция и впредь продолжит всегда оставаться рядом с Азербайджаном в любые времена, заявил, выступая на приеме, посвященном пятой годовщине Победы страны в Отечественной войне, глава Минобороны Турции Яшар Гюлер.

Героические воины славной армии Азербайджана принесли стране победу в борьбе за освобождение Карабаха от армянской оккупации, заявил накануне министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, выступая на приеме, организованном по случаю отмечаемых в Азербайджане 8 ноября Дня Победы и 9 ноября Дня государственного флага.

Братство между Турцией и Азербайджаном имеет глубокие корни, оно наполняет смыслом настоящее двух стран и подтверждает единство в будущем: сила Турции - это сила Азербайджана, а сила Азербайджана - это сила Турции, заявил он, передает Trend.

"Как и всегда, Турция и сегодня, и завтра будет продолжать оставаться рядом с Азербайджаном в его справедливой борьбе, в деле обеспечения безопасности и благополучии"

- Яшар Гюлер