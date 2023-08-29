Россия остается лидером ненефтяного импорта из Азербайджана

Лидерами по импорту азербайджанской продукции ненефтяного сектора стали Россия, Турция и Грузия. Россия в июне приобрела азербайджанских товаров на сумму свыше $148 млн.

Экспорт азербайджанских ненефтяных товаров в Россию в июне текущего года составил свыше $148 млн, говорят данные Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Там заявили, что Россия стала лидером по приобретению указанных товаров из Азербайджана. Вместе с ней, главными импортерами азербайджанской продукции ненефтяного сектора стали Турция и Грузия.

В Центре подчеркнули, что Турция в июне 2023 года купила товаров из Азербайджана почти на $48 млн, а Грузия - более чем на $19 млн.

Что Азербайджан продает в Россию?

Экономист Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал об основных позициях ненефтяного экспорта Азербайджана в Россию.

"В первую очередь речь идет о сельскохозяйственной продукции, а сред них самую существенную долю занимает экспорт помидоров, который в целом стоит отдельным большим абзацем в общей статистике ненефтяного экспорта Азербайджана. Учитывая, что мы говорим о летних месяцах, не приходится сомневаться, что в этих $148 млн большую часть составляют продажи в Россию сельскохозяйственных культур – бахчевых и садовых, как фруктов, так и овощей", - прежде всего сказал он.

"Также Россия уделяет интерес приобретению тех промышленных товаров, которые в Азербайджане начали масштабно производиться сравнительно недавно. Это карбониты, полиэтилен и полипропилен. В России имеются собственные производства в данной сфере, но есть регионы, особенно соседствующие с нашей страной, которым выгоднее импортировать промтовары из Азербайджана, чем завозить внутри России с гораздо большего расстояния", - добавил Ровшан Ибрагимов.

Перспективы товарооборота

По оценке эксперта, в аграрном секторе Азербайджан мог бы расширить экспорт в Россию за счет переработки. "В сельскохозяйственном секторе мы на данный момент экспортируем товары, которые напрямую с грядки отправляются на рынки России. Чтобы обеспечить добавочную стоимость продукта, Азербайджан был бы заинтересован продавать обработанную продукцию. Это и соки, и консервы, и другого рода товары пищевой промышленности. У нас есть экспорт такой продукции, в том числе непосредственно бренды Азербайджана – виноводочные изделия, гранатовый сок", - пояснил он.

"Количество и наименования продуктов, которые можно было бы экспортировать в Россию, много больше, чем то, что есть сейчас. Традиционно азербайджанские товары знакомы российскому потребителю, производство наличествует, и в перспективе рост ненефтяного экспорта в РФ вполне ожидаем. Нашему бизнесу нужно только находить контакты и выходить на рынки России", - заключил Ровшан Ибрагимов.