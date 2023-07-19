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Азербайджан увеличил товарооборот с СНГ

Азербайджан увеличил товарооборот с СНГ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Товарооборот между Азербайджаном и странами СНГ за первые шесть месяцев 2023 года вырос на 21%. Товарооборот с Россией составил $2,1 миллиардов.

Азербайджан и страны СНГ с января по июнь текущего года увеличили объем взаимной торговли на 21%, товарооборот составил $3,3 млрд, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета АР.

За полгода азербайджанский экспорт в СНГ сократился на 3,9% и составил $827,1 млн. Доля стран Содружества в импорте Азербайджана составила 4,6%.

Однако импорт в Азербайджан увеличился почти до $2,5 млрд (+32,5%). Доля стран СНГ составила 30,19%.

В целом за первые шесть месяцев этого года доля торговли со странами СНГ в общем товарообороте Азербайджана достигла 12,6% - на 1,6% больше показателей 2022 года.

Что касается товарооборота России и Азербайджана, то с начала года он составил $2,1 млрд, при этом $621 млн являются экспортом в РФ из Азербайджана, а $1,5 млрд – импорт продукции из России в Азербайджан.

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