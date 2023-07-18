Российский бензин пользуется популярностью в Азербайджане

Опубликовано: 16:41, 18 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

За первые пять месяцев 2023 года Азербайджан увеличил импорт российского бензина на более чем 63%. В общем страна импортировала свыше 34 тыс т бензина марки Premium Euro-95.

С января по май текущего года импорт российского бензина в Азербайджан увеличился на 63,5%, сообщает пресс-служба Госкомстата Азербайджана.

По данным ведомства, Азербайджан закупил у России более 22,1 тыс т бензина Premium Euro-95 (+62,7%) на $20,4 млн (+63,5%). Помимо России, Азербайджан приобрел 4,7 тыс т бензина у Румынии (на $4,1 млн) и почти 8 тыс т у Беларуси (на $7,1 млн).

Также Госкомстат заявил, что за первые пять месяцев этого года Азербайджан импортировал 234,77 т бензина марки Super Euro-98 на $287,85 тыс из России, а из Румынии - 495,81 т на $606,82 тыс.

Что касается общих показателей, то Азербайджан с января по май импортировал 34,2 тыс т бензина Premium Euro-95 (на 1,7% меньше прошлогодних показателей. За этот же период республика купила 730,58 т бензина Super Euro-98 (+43,5%).