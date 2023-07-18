Отдых в Азербайджане на море 2023: сколько стоят туры и перелет?

Все больше россиян стремятся этим летом провести отпуск на Каспийском море в Азербайджане, сообщает АТОР, ссылаясь на данные туроператоров.
В общей сложности туры в Страну огней и ветров интересует на 20-25% больше россиян. Причин, по мнению экспертов, две:
- отложенный спрос - Баку лишь несколько месяцев назад снял коронавирусные ограничения для прилетающих в страну;
- сравнительно дешевые билеты: на пике прошлого сезона слетать из Москвы в Баку и обратно можно было за 46-50 тыс рублей на человека, к июлю-2023 цена упала до 28-35 тысяч рублей.
Какой отдых предпочитают россияне в Азербайджане?
Туроператоры отмечают, что туристов в Азербайджане интересуют в основном экскурсионные туры и санаторий Нафталан - пляжный отдых не в приоритете.
В компании BSI Group уточнили, что распространенная практика - бронировать групповые экскурсионные туры, к которым позже без проблем прибавляется какое-то время морского отдыха, когда туристы могут выбрать любой понравившийся отель.
"Одни предпочитают экономичные варианты, другим важна близость к Баку, третьим - максимальный сервис. Отели в Азербайджане хорошие, найдутся варианты на любой бюджет"
– туроператор
Есть ли в Азербайджане "все включено"?
Система All Inclusive, хорошо знакомая россиянам по Турции, в Азербайджане не работает.
Однако, уточняет туроператор PAC Group, по сути в ней нет необходимости, так как у отелей работают кафе и рестораны, с самым разнообразным меню и ценами на любой кошелек, так что у туристов, напротив, есть возможность поближе познакомиться с азербайджанской кухней.
Отдых на море в Азербайджане - цены
- Туроператоры назвали и примерную сумму, во сколько обойдется отдых в отелях на азербайджанских морских курортах.
- Шесть ночей на двоих без дороги в отелях Khazri Inji 4* и Khazri 5*на севере Абшеронского полуострова (завтраки) будут стоить от 61 тыс рублей (Space Travel).
- Цена на тур аналогичной длительности, также без самолета и на двоих, в четырехзвездочном отеле Sands of Time 4* в Сабаильском районе Баку начинается от 29,6 тыс рублей (Space Travel).
- Неделя в пятизвездочном отеле Sea Breeze Resort & Residence в получасе от центра Баку с завтраками и включенными билетами будет стоить от 257 тыс рублей на двух человек (PAC Group).
- Отель с небольшим аквапарком AF Hotel & Aqua Park 4* с полным пансионом, на неделю на двоих без билетов обойдется в сумму от 48,5 тыс рублей (АЛЕАН).
- Туроператор "Дельфин" советует отель четыре звезды Regnum Hotel Novkhani за от 65,6 тыс рублей (с завтраками на двоих на неделю без билета).
- Эксперты "Русского Экспресса" указывают на Bilgah Beach 5*. Цена на аналогичный тур на двух туристов начинается в нем от 185 тыс рублей.
- PEGAS Touristik предлагает рассмотреть вариант трехзвездочного отеля La Casa Fountains Square в самом Баку. Полный пансион в течение семи дней (вылет из Москвы в конце месяца) выльется в минимум 116 тысяч рублей на двоих.
- FUN&SUN советует короткий тур - на три ночи. Отель Parkway Inn Hotel 4* и билеты на самолет будут стоить самое малое 77 тыс рублей на двоих.