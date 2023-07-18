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Отдых в Азербайджане на море 2023: сколько стоят туры и перелет?

Отдых в Азербайджане на море 2023: сколько стоят туры и перелет?
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Спрос на туры в Азербайджан значительно - на четверть - вырос в 2023 году. Это связано в том числе с падением цен на авиабилеты в Баку. Расскажем о стоимости перелета и туров на море в Азербайджан.

Все больше россиян стремятся этим летом провести отпуск на Каспийском море в Азербайджане, сообщает АТОР, ссылаясь на данные туроператоров.

В общей сложности туры в Страну огней и ветров интересует на 20-25% больше россиян. Причин, по мнению экспертов, две:

  • отложенный спрос - Баку лишь несколько месяцев назад снял коронавирусные ограничения для прилетающих в страну;
  • сравнительно дешевые билеты: на пике прошлого сезона слетать из Москвы в Баку и обратно можно было за 46-50 тыс рублей на человека, к июлю-2023 цена упала до 28-35 тысяч рублей.
Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какой отдых предпочитают россияне в Азербайджане?

Туроператоры отмечают, что туристов в Азербайджане интересуют в основном экскурсионные туры и санаторий Нафталан - пляжный отдых не в приоритете.

В компании BSI Group уточнили, что распространенная практика - бронировать групповые экскурсионные туры, к которым позже без проблем прибавляется какое-то время морского отдыха, когда туристы могут выбрать любой понравившийся отель.

"Одни предпочитают экономичные варианты, другим важна близость к Баку, третьим - максимальный сервис. Отели в Азербайджане хорошие, найдутся варианты на любой бюджет"

– туроператор

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Есть ли в Азербайджане "все включено"?

Система All Inclusive, хорошо знакомая россиянам по Турции, в Азербайджане не работает.

Однако, уточняет туроператор PAC Group, по сути в ней нет необходимости, так как у отелей работают кафе и рестораны, с самым разнообразным меню и ценами на любой кошелек, так что у туристов, напротив, есть возможность поближе познакомиться с азербайджанской кухней.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отдых на море в Азербайджане - цены

  • Туроператоры назвали и примерную сумму, во сколько обойдется отдых в отелях на азербайджанских морских курортах.
  • Шесть ночей на двоих без дороги в отелях Khazri Inji 4* и Khazri 5*на севере Абшеронского полуострова (завтраки) будут стоить от 61 тыс рублей (Space Travel).
  • Цена на тур аналогичной длительности, также без самолета и на двоих, в четырехзвездочном отеле Sands of Time 4* в Сабаильском районе Баку начинается от 29,6 тыс рублей (Space Travel).
  • Неделя в пятизвездочном отеле Sea Breeze Resort & Residence в получасе от центра Баку с завтраками и включенными билетами будет стоить от 257 тыс рублей на двух человек (PAC Group).
  • Отель с небольшим аквапарком AF Hotel & Aqua Park 4* с полным пансионом, на неделю на двоих без билетов обойдется в сумму от 48,5 тыс рублей (АЛЕАН).
  • Туроператор "Дельфин" советует отель четыре звезды Regnum Hotel Novkhani за от 65,6 тыс рублей (с завтраками на двоих на неделю без билета).
  • Эксперты "Русского Экспресса" указывают на Bilgah Beach 5*. Цена на аналогичный тур на двух туристов начинается в нем от 185 тыс рублей.
  • PEGAS Touristik предлагает рассмотреть вариант трехзвездочного отеля La Casa Fountains Square в самом Баку. Полный пансион в течение семи дней (вылет из Москвы в конце месяца) выльется в минимум 116 тысяч рублей на двоих.
  • FUN&SUN советует короткий тур - на три ночи. Отель Parkway Inn Hotel 4* и билеты на самолет будут стоить самое малое 77 тыс рублей на двоих.
Где отдохнуть в Азербайджане на море

Где отдохнуть в Азербайджане на море

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