Отдых в Азербайджане на море 2023: сколько стоят туры и перелет?

Опубликовано: 13:26, 18 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Спрос на туры в Азербайджан значительно - на четверть - вырос в 2023 году. Это связано в том числе с падением цен на авиабилеты в Баку. Расскажем о стоимости перелета и туров на море в Азербайджан.

Все больше россиян стремятся этим летом провести отпуск на Каспийском море в Азербайджане, сообщает АТОР, ссылаясь на данные туроператоров.

В общей сложности туры в Страну огней и ветров интересует на 20-25% больше россиян. Причин, по мнению экспертов, две:

отложенный спрос - Баку лишь несколько месяцев назад снял коронавирусные ограничения для прилетающих в страну;

сравнительно дешевые билеты: на пике прошлого сезона слетать из Москвы в Баку и обратно можно было за 46-50 тыс рублей на человека, к июлю-2023 цена упала до 28-35 тысяч рублей.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какой отдых предпочитают россияне в Азербайджане?

Туроператоры отмечают, что туристов в Азербайджане интересуют в основном экскурсионные туры и санаторий Нафталан - пляжный отдых не в приоритете.

В компании BSI Group уточнили, что распространенная практика - бронировать групповые экскурсионные туры, к которым позже без проблем прибавляется какое-то время морского отдыха, когда туристы могут выбрать любой понравившийся отель.

"Одни предпочитают экономичные варианты, другим важна близость к Баку, третьим - максимальный сервис. Отели в Азербайджане хорошие, найдутся варианты на любой бюджет"

– туроператор

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Есть ли в Азербайджане "все включено"?

Система All Inclusive, хорошо знакомая россиянам по Турции, в Азербайджане не работает.

Однако, уточняет туроператор PAC Group, по сути в ней нет необходимости, так как у отелей работают кафе и рестораны, с самым разнообразным меню и ценами на любой кошелек, так что у туристов, напротив, есть возможность поближе познакомиться с азербайджанской кухней.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отдых на море в Азербайджане - цены

Туроператоры назвали и примерную сумму, во сколько обойдется отдых в отелях на азербайджанских морских курортах.

Шесть ночей на двоих без дороги в отелях Khazri Inji 4* и Khazri 5*на севере Абшеронского полуострова (завтраки) будут стоить от 61 тыс рублей (Space Travel).

Цена на тур аналогичной длительности, также без самолета и на двоих, в четырехзвездочном отеле Sands of Time 4* в Сабаильском районе Баку начинается от 29,6 тыс рублей (Space Travel).

Неделя в пятизвездочном отеле Sea Breeze Resort & Residence в получасе от центра Баку с завтраками и включенными билетами будет стоить от 257 тыс рублей на двух человек (PAC Group).

Отель с небольшим аквапарком AF Hotel & Aqua Park 4* с полным пансионом, на неделю на двоих без билетов обойдется в сумму от 48,5 тыс рублей (АЛЕАН).

Туроператор "Дельфин" советует отель четыре звезды Regnum Hotel Novkhani за от 65,6 тыс рублей (с завтраками на двоих на неделю без билета).

Эксперты "Русского Экспресса" указывают на Bilgah Beach 5*. Цена на аналогичный тур на двух туристов начинается в нем от 185 тыс рублей.

PEGAS Touristik предлагает рассмотреть вариант трехзвездочного отеля La Casa Fountains Square в самом Баку. Полный пансион в течение семи дней (вылет из Москвы в конце месяца) выльется в минимум 116 тысяч рублей на двоих.

FUN&SUN советует короткий тур - на три ночи. Отель Parkway Inn Hotel 4* и билеты на самолет будут стоить самое малое 77 тыс рублей на двоих.