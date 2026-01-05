Мирные цели: что планирует Турция в 2026 году?

Как Турция прожила 2025 года и какие задачи ей предстоит решать в 2026 году, "Вестнику Кавказа" рассказали политологи-востоковеды Тогрул Исмаил и Турал Керимов.

Профессор Анкарского университета Тогрул Исмаил и востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентами "Вестника Кавказа" подвели турецкие итоги 2025 года и спрогнозировали основные задачи, которые будет стремиться выполнить Анкара в наступившем 2026 году.

Каким был 2025 год для Турции?

Тогрул Исмаил в первую очередь отметил, что 2025 год был весьма трудным для Турции, но в то же время удачным по ряду направлений. "Год был действительно сложный, вокруг Турции сложилась непростая ситуация с множеством кризисных моментов. Это сказывалось и на экономике тоже. С другой стороны, было и немало положительных вещей – при всем негативе и нестабильной внешнеполитической ситуации все-таки стране удалось добиться определенных успехов в течение года", - прежде всего сказал он.

"Здесь прежде всего нужно упомянуть сирийскую тематику, поскольку Анкара установила прочные взаимоотношения с новыми властями Сирии. Далее, это значительное продвижение в урегулировании проблем Южного Кавказа, меморандум о военной взаимопомощи с Азербайджаном и стабильный диалог с Арменией по перспективам открытия границ, которые по-прежнему зависят от нормализации армяно-азербайджанских отношений. Кроме того, успешным было турецкое посредничество в российско-украинском и российско-американском переговорных процессах – Стамбул многократно становился площадкой для встреч делегаций России с представителями США и Украины. Все эти моменты говорят, что Турция играет позитивную роль и в регионе, и на международной арене", - сообщил профессор Анкарского университета.

Россия и Турция

Турал Керимов рассказал о турецко-российских итогах 2025 года. "Отношения России с Турцией весь год продолжали развиваться в конструктивном, положительном ключе. Турция остается в топ-5 российских внешнеторговых партнеров. На Россию приходится большая часть нефти, которую импортирует Турция и практически половина природного газа в структуре турецкого импорта. Россия почти довела до конца успешную реализацию проекта первой турецкой атомной электростанции "Аккую" – она уже вошла в завершающую стадию, это тоже важный фактор отношений", - подчеркнул он.

"В политическом смысле Турция является одним из немногих партнеров России среди членов НАТО, с которыми у Москвы имеются доверительные отношения. Благодаря этому между странами поддерживается стабильный диалог по ситуации вокруг украинского урегулирования. Поэтому наши отношения с Турцией в течение прошедшего года находились в плюсе и развивались. Никакого регресса или деградации, как многим за рубежом хотелось бы, нет и не будет", - обратил внимание востоковед.

Пакистанский фактор

Турал Керимов также отметил снизившуюся в конце года конкуренцию между Турцией и Саудовской Аравией за влияние в Ливии благодаря активизации в этой стране Пакистана. "В течение года налаживались отношения между Турцией и правительством маршала Халифы Хафтара на востоке Ливии, в Бенгази. Восточно-ливийское правительство и Анкара вошли в активную стадию развития собственных связей. При этом буквально под конец года мы увидели активное развитие отношений Пакистана с этой частью Ливии. Пакистан приходит на север Африки в связи с индийским политическим присутствием в регионе Восточного Средиземноморья. Для Турции это хорошо, поскольку позволяет сбалансировать отношения с Саудовской Аравией", - пояснил он.

"Появление третьего игрока в Ливии, пусть приходящего в страну при поддержке Эр-Рияда, все-таки снижает градус конкуренции в регионе между Турцией и Саудовской Аравией. Для обеих сторон это приемлемый вариант, ведь Исламабад является военно-политическим союзником как Эр-Рияда, так и Анкары. В наступившем году Пакистан будет исключать жесткое столкновение интересов Турции и Саудовской Аравии в Ливии, а Ливия останется одним из главных активов и тех, и других на севере Африки", - указал эксперт.

Задачи Турции в 2026 году

Тогрул Исмаил выразил уверенность в том, что ввиду дестабилизации обстановки в Черном море Турция сделает своим приоритетом обеспечение стабильности судоходства вблизи ее территориальных вод. "Конечно, у Турции есть настойчивое желание добиться мира между Россией и Украиной, это очень важно для нее, поскольку позволит обеспечить и ее собственную безопасность, и нормализовать ситуацию в Черноморском регионе", - сказал он.

"Вторая основная внешнеполитическая задача на 2026 год – достичь стабильности на Ближнем Востоке, сюда входит и сирийская тематика, поскольку Дамаску еще только предстоит интегрировать все территории Сирии воедино, и израильско-палестинская тематика, которой Анкара придает особое значение. В конце прошлого года мы увидели создание так называемого антитурецкого блока Израиль-Греция-Кипр, и Турции нужно определить, какую угрозу он представляет и как ей реагировать на его действия", - продолжил политолог.

"На Южном Кавказе в новом году продолжится работа по нормализации отношений с Арменией. Повторюсь, прогресс здесь больше зависит от Армении, как быстро она сможет довести до конца мирные процессы с Азербайджаном. Черное море, Ближний Восток, Южный Кавказ – это основной диапазон внешнеполитических интересов Анкара. Турция в своих устремлениях является региональной державой, хотя безусловно стремится играть активную роль в глобальных процессах, где ее вклад может принести пользу", - подчеркнул Тогрул Исмаил.

"Во внутренней политике в 2026 году турецкому правительству нужно будет решать прежде всего экономические проблемы – обеспечение стабильного роста экономики, усиление экономического потенциала страны, снижение инфляции. Руководство страны заявляет, что намерено решить эти вопросы. Пока рано говорить, что достигнуты успехи на этом направлении, хотя уже намечаются определенные позитивы", - добавил профессор Анкарского университета.