Азербайджан вошел в D-8

"Исламская восьмерка" пополнилась новым членом: в состав организации вошел Азербайджан. Событие высоко оценил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В организацию D-8 – "Исламскую восьмерку" – теперь входит и Азербайджан, сообщил премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф.

Соответствующее заявление он сделал на 11-м саммите D-8, который проходит в Каире.

"Я приветствую братскую страну Азербайджан в качестве нового члена D-8. Добро пожаловать"

– Мухаммад Шахбаз Шариф

Пакистанский политик выразил уверенность, что Баку сделает свой вклад в достижение целей организации D-8, передает АПА.

Вступление Азербайджана в D-8 высоко оценил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Свою оценку он дал на 11-м саммите Организации экономического сотрудничества.

Глава государства подчеркнул, что присоединение к организации Азербайджана делает ее еще сильнее. Турецкий лидер отметил, что приветствует братский Азербайджан в составе D-8.

Напомним, в состав "Исламской восьмерки" входят Бангладеш, Египет, Нигерия, Индонезия, Иран, Малайзия, Пакистан и Турция, а теперь еще и Азербайджан.

Азербайджан и D-8

Экономист Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал об интересах Азербайджана в интеграции в "Исламскую восьмерку". "Когда формировалась эта организация – кстати, по инициативе Турции при правительстве Эрдогана – ее основной спецификой были мусульманские страны, имеющие большое население, но развивающиеся, то есть являющиеся средними государствами. Азербайджан по специфике населения не совпадает с остальными членами D-8, однако он заинтересован в подтверждении своего статуса средней силы в мировом сообществе", - прежде всего сказал он.

"Если рассматривать основную деятельность D-8, то в свое время у нее были очень большие и амбициозные планы. Планы не реализовались, и в целом эта организация функционирует скорее пассивно, чем активно. Поэтому со временем принцип принятия в члены только стран с большим населением отпал сам по себе, и Азербайджан воспользовался возможностью стать частью это структуры. Участие в "Исламской восьмерки" – это прежде всего признание того, что на региональном и международном уровнях Азербайджан является значимым политическим и экономическим игроком", - отметил Ровшан Ибрагимов.

В эту стратегию обеспечения признания в международном сообществе укладываются и другие действия Азербайджана. "Азербайджан всегда избирательно контактировал с международными организациями. Есть предложение о вступлении в БРИКС, что также является для Азербайджана значимым шагом, чтобы, во-первых, утвердиться в категории средней силы, во-вторых, участвовать в организации, где, как и в D8, члены представляют разные части света", - сообщил экономист.

"Эта платформа дает возможность чаще встречаться с теми государствами, с которыми обычно Азербайджан на международном уровне контактирует разве что в ООН. То есть мы наблюдаем диверсификацию внешней политики Азербайджана. Раньше было сосредоточение на определенном направлении международных контактов, а теперь подход изменился и число контактов расширяется", - заключил Ровшан Ибрагимов.