Спикер парламента Азербайджана встретилась с Эрдоганом

В Турции находится с визитом делегация из Баку. Ее возглавляет Сахиба Гафарова. Сегодня она встретилась с президентом Турции.

В Анкаре с официальным визитом находится парламентская делегация из Азербайджана, пишет пресс-служба Милли Меджлиса АР.

Делегацию из Баку возглавляет спикер парламента Сахиба Гафарова, которая участвовала в церемонии вручения наград TÜBA и TÜBITAK 2024.

Отмечается, что на мероприятии был турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. У главы парламента и руководителя государства состоялся разговор.