Вестник Кавказа

Спикер парламента Азербайджана встретилась с Эрдоганом

Гафарова Сахиба
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Турции находится с визитом делегация из Баку. Ее возглавляет Сахиба Гафарова. Сегодня она встретилась с президентом Турции.

В Анкаре с официальным визитом находится парламентская делегация из Азербайджана, пишет пресс-служба Милли Меджлиса АР.

Делегацию из Баку возглавляет спикер парламента Сахиба Гафарова, которая участвовала в церемонии вручения наград TÜBA и TÜBITAK 2024.

Отмечается, что на мероприятии был турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. У главы парламента и руководителя государства состоялся разговор.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1160 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ильхам Алиев: Азербайджан и Россия – надежные партнеры

Ильхам Алиев: Азербайджан и Россия – надежные партнеры

Азербайджану не нужны иностранные военные базы - президент

Азербайджану не нужны иностранные военные базы - президент

Спикер парламента Азербайджана прибыла в Анкару

Спикер парламента Азербайджана прибыла в Анкару

Турция всегда будет рядом с Азербайджаном – Гюлер

Турция всегда будет рядом с Азербайджаном – Гюлер

Мир на Южном Кавказе близок - глава МИД Турции

Мир на Южном Кавказе близок - глава МИД Турции

Алиев и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

Алиев и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

В Баку проходит международная конференция о возвращении азербайджанцев в Армению

В Баку проходит международная конференция о возвращении азербайджанцев в Армению

Признано ЮНЕСКО: Азербайджанский тандыр и другие кулинарные традиции

Признано ЮНЕСКО: Азербайджанский тандыр и другие кулинарные традиции

Азербайджан и Турция активизируют совместные военные учения

Азербайджан и Турция активизируют совместные военные учения

Азербайджан, Турция и Грузия обсудят будущее региона в Анкаре

Азербайджан, Турция и Грузия обсудят будущее региона в Анкаре

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы