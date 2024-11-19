Спикер парламента Азербайджана прибыла в Анкару

В Турцию с визитом прибыла Сахиба Гафарова. Глава парламента Азербайджана примет участие в ряде встреч и мероприятий.

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова совершила визит в Анкару, сообщает отдел прессы и по связям с общественностью парламента.

Председателя в международном аэропорту Эсенбога встретили глава межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном парламента Турции Шамиль Айрым, посол Азербайджана в Анкаре Рашад Мамедов, а также другие официальные лица.

Подчеркивается, что в рамках своего визита Гафарова примет участие в ряде встреч и мероприятий.