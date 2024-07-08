Ильхам Алиев наградил главу Татарстана орденом "Достлуг"

Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Баку. В ходе визита президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил ему почетный орден "Достлуг". Также гость ознакомился с деятельностью АСЭЗ и посетил Аллею почетного захоронения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил главе Татарстана Рустаму Минниханову орден "Достлуг" ("Дружба") на совместной встрече в Баку.

Также Рустам Минниханов в ходе визита в Азербайджан побывал в Алятской свободной экономической зоне (АСЭЗ) в сопровождении министра экономики АР Микаила Джаббарова. Гость ознакомился с деятельностью зоны, ее законодательством, а также внутренними или внешними земельными участками, готовыми к использованию. Главе Татарстана рассказали, что в АСЭЗ зарегистрировано 27 инвесторов. Часть из них уже начала строительство на четырех площадках.

После встречи Рустам Минниханов подарил 3 микроавтобуса Джебраильскому, Губадлинскому и Зангиланскому районам.

Помимо этого, глава Татарстана посетил Аллею почетного захоронения, где с уважением почтил память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и выдающегося доктора и академика Зарифы Алиевой и возложил цветы к их могилам.

После Рустам Минниханов прибыл в Шехидляр хиябаны и возложил венок к монументу "Вечный огонь".

Бизнес Татарстана в Азербайджане

Кандидат экономических наук, доцент кафедры "Международная экономика" UNEC Эмин Гарибли в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о текущих экономических связях Азербайджана с Татарстаном.

"Татарстан является важным индустриальным, промышленным регионом России, и Азербайджан, естественно, заинтересован в развитии сотрудничества с его предприятиями. Кооперирование с татарстанским бизнесом, начиная с машиностроения и других отраслей промышленности, несет Азербайджану прямую выгоду за счет создания совместной продукции", - прежде всего сказал он.

"Татарстан специализируется на нефтехимической промышленности, и в сфере нефтехимии у азербайджанских компаний тоже есть большие возможности для сотрудничества. Не стоит забывать и сельское хозяйство: Россия является главным рынком для азербайджанской сельскохозяйственной продукции, и налаживание связей с отдельными регионами приводит к увеличению товарооборота и экономических связей между нашими странами", - отметил Эмин Гарибли.

"Для Азербайджана важно, что Татарстан проявляет внимание к задачам восстановления Карабаха и Восточного Зангезура. На освобожденных территориях уже работают дочерние предприятия КамАЗа. Думаю, что впредь эти связи будут развиваться", - добавил экономист.

"В Азербайджане в последние годы регулярно открываются предприятия автомобильной промышленности с участием Татарстана. И тут нельзя не отметить, что промышленные производства Азербайджана и Татарстана находятся в синергии, поскольку мы специализируемся в одних и тех же отраслях", - заключил Эмин Гарибли.