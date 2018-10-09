Ильхам Алиев вручил орден "Достлуг" ректору Сеченовского университета

Ильхам Алиев выпустил распоряжение, в котором ректор Медицинского университета им. Сеченова Петр Глыбочко удостоился награды "Достлуг" за достижения в сближении РФ и АР в образовательной сфере.

Петр Глыбочко, ректор Сеченовского университета в Москве, удостоился ордена "Достлуг" (Дружба) от Ильхама Алиева за углубление отношений между Россией и Азербайджаном в сфере образования. Президент АР выпустил соответствующий документ.

Петр Глыбочко поддержал открытие филиала Сеченовского университета в столице АР весной 2015 года. В нем преподают по образовательным стандартам и программам, разработанным в российском университете. В июле 2021 года филиал выпустил первый поток студентов.