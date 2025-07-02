В Ханкенди проходит саммит Организации экономического сотрудничества

Саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС) стартовал в Ханкенди. Ильхам Алиев выступил перед лидерами стран.

В Ханкенди стартовал 17-й Саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Лидеров стран организации встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев, который выступил с приветственной речью.

Лидер Азербайджана отметил, что проведение события такого масштаба на освобожденных от армянской оккупации землях имеет важное значение.

Ильхам Алиев сообщил, что на территории Карабаха и Восточного Зангезура выполняются восстановительные работы в рамках программы "Великое возвращение".

Президент Азербайджана подчеркнул, что страна никогда не мирилась с оккупацией своих исконных земель Арменией и предупреждала Ереван и его союзников о возможности восстановления территориальной целостности Азербайджана военным путем, если деоккупация не произойдет добровольно.

"К сожалению, Армения и ее покровители не восприняли наше предупреждение всерьез, в результате пожалели об этом"

– Ильхам Алиев

Отдельно Ильхам Алиев затронул тему Западного Азербайджана, отметив поддержку со стороны многих государств по вопросу возвращения западных азербайджанцев.

"Мы высоко ценим принятие на состоявшемся в прошлом месяце в Стамбуле Совете министров Организации исламского сотрудничества единогласным решением всех 57 государств-членов резолюции, выражающей поддержку права азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении, на возвращение"

– Ильхам Алиев

Ильхам Алиев также затронул тему минной угрозы, заявив, что военные Армении установили более миллиона мин, что привело к сотням жертв и пострадавших среди мирного населения.

Также лидер Азербайджана отметил, что Баку принимает активное участие в работе ОЭС, инвестиции в экономику республики составили $350 млрд.

"В Азербайджане сложился очень позитивный инвестиционный климат. За последние 20 лет в экономику страны инвестировано около 350 миллиардов долларов, половина из которых - иностранные инвестиции"

– Ильхам Алиев