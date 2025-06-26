Эрдоган прибыл в Азербайджан на саммит ОЭС

Сегодня в Азербайджане состоится саммит ОЭС, для участия в мероприятии в Карабах прибыл президент Турции Эрдоган.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу 4 июля прибыл в Азербайджан с визитом.
Турецкий лидер примет участие в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди.
Международный рейс прибыл в Физулинский аэропорт. В честь высокого гостя в аэропорту был выстроен почетный караул.
Президента Турции встречали у трапа министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, спецпредставитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов и другие официальные лица.