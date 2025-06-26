Вестник Кавказа

Эрдоган прибыл в Азербайджан на саммит ОЭС

Эрдоган прибыл в Азербайджан на саммит ОЭС
Сегодня в Азербайджане состоится саммит ОЭС, для участия в мероприятии в Карабах прибыл президент Турции Эрдоган.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу 4 июля прибыл в Азербайджан с визитом.

Турецкий лидер примет участие в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди.

Международный рейс прибыл в Физулинский аэропорт. В честь высокого гостя в аэропорту был выстроен почетный караул.

Президента Турции встречали у трапа министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, спецпредставитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов и другие официальные лица.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
665 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.