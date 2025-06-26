Президент Ирана прибыл в Азербайджан на саммит ОЭС

В Азербайджан в пятницу прибыл президент Ирана. Он примет участие в 17-м саммите ОЭС, который откроется сегодня в Ханкенди.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Азербайджан с визитом.

Пезешкиан примет участие в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который стартует в городе Ханкенди 4 июля.

Борт президента Ирана приземлился в Физулинском международном аэропорту. В честь высокого гостя был выстроен почетный караул. В воздушной гавани Пезешкиана встречали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, спецпредставитель президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов и другие официальные лица.

Накануне в Азербайджан уже прибыл ряд международных лидеров, иностранные министры и другие гости, участвующие в саммите ОЭС.