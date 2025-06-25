Эрдоган прилетит в Азербайджан на саммит ОЭС

Президент Турции Эрдоган прибудет в Ханкенди на саммит ОЭС.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит визит в Азербайджан, передают СМИ.

Сообщается, что визит главы государства намечен на 4 июля. Эрдоган станет участником саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Отметим, что 3-4 июля Ханкенди примет XVII саммит ОЭС, в рамках которого за столом переговоров соберутся политики из Ирана, Азербайджана, Турции и других стран региона.

Напомним, что лидер Турции Эрдоган посетил Азербайджан в конце мая, когда в Лачине открыли международный аэропорт.