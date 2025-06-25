Вестник Кавказа

Эрдоган прилетит в Азербайджан на саммит ОЭС

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Президент Турции Эрдоган прибудет в Ханкенди на саммит ОЭС.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит визит в Азербайджан, передают СМИ. 

Сообщается, что визит главы государства намечен на 4 июля. Эрдоган станет участником саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС). 

Отметим, что 3-4 июля Ханкенди примет XVII саммит ОЭС, в рамках которого за столом переговоров соберутся политики из Ирана, Азербайджана, Турции и других стран региона. 

Напомним, что лидер Турции Эрдоган посетил Азербайджан в конце мая, когда в Лачине открыли международный аэропорт.

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