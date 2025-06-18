Москалькова рассказала об обращении коллеги из Азербайджана

Татьяна Москалькова сообщила, что получила обращение омбудсмена Азербайджана. Она добавила, что находится в постоянном контакте с уполномоченным по правам человека Свердловской области.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что получила обращение азербайджанского омбудсмена Сабины Алиевой.

Она отметила, что обращение коллеги из Баку связано с гибелью двух человек в ходе операции в рамках расследования уголовного дела об убийстве, совершенном в 2001 году.

"В мой адрес обратилась Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева по поводу выяснения обстоятельств задержания, смерти и причинения телесных повреждений представителям азербайджанской диаспоры в России 27 июня"

- Татьяна Москалькова

Москалькова добавила, что обратилась в Генпрокуратуру России с ходатайством о проверке законности и обоснованности задержания, соблюдения прав подозреваемых в совершении преступлений и потерпевших.

Она добавила, что находится в постоянном контакте с уполномоченным по правам человека в Свердловской области, которая работает с юристами и представителями диаспоры в Екатеринбурге.