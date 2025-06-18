Провокация в Екатеринбурге: что произошло, реакции Москвы и Баку, экспертная оценка

27 июня российские силовики провели в Екатеринбурге операцию, в результате которой было убито два человека еще несколько - задержано. Одни из них имели российское гражданство, другие – азербайджанское. Методы, которыми действовали силовики, привели в недоумение как простых людей, так и официальный Баку.

Что случилось в Екатеринбурге?

Операция екатеринбургских силовых структур была связана с расследованием нераскрытого преступления, совершенного почти четверть века назад. В 2001 году на улице Блюхера, недалеко от кафе «Каспий» был убит человек – выходец из Азербайджана, торговец Юнис Пашаев. Но тогда по горячим следам преступление раскрыто на было и дело сдали в архив.

Сейчас ему снова дали ход. По одним данным, к работе приступило «новое поколение следователей», по другим – о чем свидетельствуют беспрецедентно жестокие действия силовиков – задержания были спровоцированы по причинам, не имеющим прямого отношения к уголовному делу.

Так или иначе, с рассветом 27 июня силовики приехали в дом, где живут члены семьи Сафаровых – российских граждан родом из Азербайджана. Двое из них были убиты, другие - жестоко избиты, состояние четверых оценивается как тяжелое. По некоторым данным, людей избивали дубинками и электрошокерами в течение нескольких часов.

Еще двоих отпустили, наконец догадавшись, что в момент совершения инкриминируемого им преступления, задержанным было по четыре и пять от роду.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Реакция Баку

В Баку на проявление силовиками жестокости и дискриминации отреагировали максимально жестко. Понятно, что такая реакция связана не с ведущимся в Екатеринбурге следствием, а с тем, как проводилось задержание, закончившееся для одних увечьями, а для других летальным исходом – без суда и следствия.

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана потребовало от Москвы провести тщательное расследование обстоятельств произошедшего и привлечь к уголовной ответственности всех, совершивших насилие.

Также стало известно, что парламентская делегация во главе с первым зампредом Милли Меджлиса Али Ахмедовым отменила визит в Москву на заседание Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству. Причиной отмены названы «показательные, целенаправленные убийства и насилие без судебного разбирательства в отношении азербайджанцев по национальному признаку со стороны правоохранительных органов» РФ, а также тот факт, что подобные случаи в последнее время стали регулярными.

Кроме того, в Азербайджане отменили все культурные мероприятия - концерты, фестивали, спектакли, выставки, которые были запланированы по линии российских учреждений.

© Фото: Cледственное управление по Свердловской области

Реакция Москвы

Вчера ближе к вечеру в следственном управлении по Свердловской области заявили, что четвертый отдел по расследованию особо важных дел о преступлениях прошлых лет занимается уголовным делом по признакам следующих преступлений: убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму.

По версии следствия, фигуранты, входившие в состав этнической преступной группы, причастны к нескольким эпизодам убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 годах. Несколько подозреваемых уже дали признательные показания и сотрудничают со следствием. В местах их проживания прошли обыски. Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. Также фигурантов проверяют на причастность к другим преступлениям.

Именно к этому сообщению СК отослала журналистов официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на просьбу прокомментировать произошедшее, добавив, что приглашенный в МИД Азербайджана временный поверенный в делах посольства России в Азербайджане Петр Волоковых дал необходимые разъяснения азербайджанской стороне, заверив, что ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Реакция русских в Азербайджане

Русская община Азербайджана выступила против стигматизации этнических групп под предлогом борьбы с преступностью, назвав подмену понятий и использование термина "этнопреступность" опасным прецедентом, подрывающим основы равенства и межнационального доверия.

Там также отметили, что столь жестокое обращение с людьми немыслимо в Азербайджане, где с уважением относятся к русской культуре и языку, где работают русские школы, театры, культурные центры, а русскоязычные граждане чувствуют себя полноправной частью общества.

Между тем, в русской общине напомнили, что до сих пор от официальных структур России не последовало внятных объяснений истории, когда в Актау потерпел крушение пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», выполнявший рейс из Баку в Грозный; и такое молчание воспринимается как пренебрежение к человеческой жизни и достоинству граждан дружественного государства.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем грозит создававшаяся ситуация?

Сейчас и в Москве, и в Баку действия екатеринбургских силовиков, приведшие к гибели людей, многие называют противоправными и несоразмерными. Все признают, что бороться с преступностью необходимо, но в рамках закона и без попрания права человека. Эксперты говорят, что кто-то целенаправленно «мутит воду» такого рода провокациями, в результате чего страдают российско-азербайджанские отношения, основанные на дружбе и союзничестве. Пока очевидно - в следственном управлении по Свердловской области подзабыли, что все граждане РФ независимо от национальной принадлежности защищены российскими законами, а разделение людей по этническому признаку вредит межгосударственными отношениям, что особенно опасно, когда Россия находится в условиях геополитического противостояния.

Азербайджанофобия ли, русофобия ли могут разрушить мир и порядок внутри страны. Хочется верить, что будет проведено объективное расследование событий в Екатеринбурге, что послужит базой для преодоления кризиса и укрепления контактов между Россией и Азербайджаном. Поведение сотрудников силовых структур явно вышло за рамки правовой плоскости и напомнило криминальные разборки 1990-х. Возможно, это и был такого рода инцидент, но теперь уже в условиях современной России. Иначе как можно объяснить проявленные жестокость и вседозволенность, априори неспособные дать какой-то положительный эффект?