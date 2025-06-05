День России 2025: что за праздник, когда и как отмечается

12 июня россияне отметят сравнительно молодой, но значимый праздник: День России. У него необычная история, определяющая его значение для жителей всей страны. Рассказываем, когда и как начали праздновать 12 июня и в чем его важность.

Когда день России в 2025 году?

У Дня России, входящего в список госпраздников, есть определённая фиксированная дата: всегда 12 июня. Праздник - причина, по которой россияне в июне будут отдыхать 4 дня подряд.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как отдыхаем в день России?

Сам день праздника - выходной, закреплённый в Трудовом кодексе страны. Пятница, следующая за ним, дополнительный выходной: он появился в результате переноса нерабочего дня с 8 марта, выпавшего в этом году на воскресенье, на 13 июня. День накануне праздника, 11 июня, рабочий, но сокращённый. Всего получается, что на неделе 9-15 июня - четыре нерабочих, плюс один сокращённый рабочий день. Столько дней подряд отдыхают не все, а лишь госучреждения. Частные компании и корпорации трудятся в зависимости от установленного и утверждённого графика. Правда, большинство предприятий, даже частных, стараются оставить День России выходным.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему мы отмечаем 12 июня?

Почти у каждой страны в мире есть праздник, чествующий ее государственность или, если говорить простыми словами, место в мире, определяющее её уникальность. Для Франции, например, это День взятия Бастилии, для США, как и для многих других государств, День Независимости. В Советском Союзе отмечали День Октябрьской революции, а для Российской Федерации подобный праздник - День России. Сегодня мы отмечаем 12 июня как день, когда еще советская Россия (РСФСР) сделала шаг навстречу следующему этапу. Суть 12 июня - вспомнить истоки государственности современной России.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда появился День России?

Нерабочим днем 12 июня был объявлен в 1991 году , а через год день стал праздником, который назывался День принятия Декларации о государственном суверенитете. Инициатива его создания принадлежала Верховному совету, исполнявшему функции парламента до 1993 года.

Что за праздник День России?

История праздника началась в 1990 году, когда еще советская Россия одобрила Декларацию о госсуверенитете. Документ, по сути, проложил путь к конституционной реформе и изменению госстроя, а также определил главенство законов: непосредственно российские стали важнее, чем советские.

© Фото: Дарья Мелехова/ "Вестник Кавказа"

На следующий год, в годовщину Декларации, состоялись выборы президента (в еще советской стране), а через полгода появилась Российская Федерация. С 1992 года 12 июня - официальный праздник. В первые несколько лет день называли Днем Независимости или России.

Почему День России так называется?

Очевидно, что День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации - довольно пространная формулировка, в связи с чем в конце 1990-х тогдашний президент Борис Ельцин инициировал переименование праздника в День России. Через несколько лет название было закреплено в первом Трудовом кодексе страны.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

День России - это День независимости?

Нет. День независимости относится к наиболее распространённым праздникам, отмечающим создание государства в результате отделения от другого государства. Бывшие советские республики, в частности, отмечают День независимости, потому что вышли из состава СССР, отделившись от него. Россия, в свою очередь, сменила статус с Советской республики на Российскую Федерацию, то есть по факту появилось новое государство, но не в результате отделения от другого государства. День России как раз и нужен для того, чтобы отметить это событие.

Как празднуют День России?

12 июня организуются как национальные, так и региональные праздничные программы, посвященные Дню России. В основном это концерты, спектакли, выставки, ярмарки и другие развлекательные мероприятия. Президент Владимир Путин вручает госнаграды в Кремле: медали и премии за важные достижения. Также президент поздравляет граждан, напоминая о важности государственности. Завершается день праздничным салютом. Однако в 2025 году, скорее всего, салюты и фейерверки в ряде городов и регионов, в частности, в Санкт-Петербурге, Москве и Крыму проводиться не будут.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Традиции празднования Дня России

День России относится к новым праздникам, между тем у него есть свои традиции и символика. Основные символы торжества, конечно же, триколор, гимн и герб. В честь праздника многие украшают дома и автомобили флагами, а из музыкальных колонок звучат патриотические песни. Обычно в этот день люди отправляются на площади и в парки, где проводятся концерты и выставки; нередко устраиваются застолья. 12 июня вошло в традицию поздравлять друг друга с праздником, как лично, так и с помощью открыток в соцсетях. Поздравления с Днем России могут быть самыми разными: от простых и лаконичных, до развёрнутых и многословных, и даже рифмованных: здесь предел исключительно фантазия поздравляющего.

Зачем нужен День России?

День России - один из объединяющих праздников Российской Федерации. Он позволяет людям разных национальностей, вероисповеданий, возрастов и убеждений почувствовать себя частью одного государства, история которого творится ежедневно. 12 июня люди вспоминают, какой путь прошла их страна и они вместе с ней.