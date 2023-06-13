Названы самые популярные направления для отдыха на День России

В этом году в июне россиян ждут длинные выходные, многие используют их для коротких туристических поездок. Какие направления выбирают туристы на День России? Хитами оказались Подмосковье и Дагестан.

В АТОР перечислили наиболее востребованные направления для отдыха на День России - в 2025 году в честь праздника россияне отдохнут четыре дня.

Самым популярным направлением стал Краснодарский край и Сочи, при этом это единственное в десятке направление, куда в этом году в середине июня собирается меньше туристов, чем в прошлом. Кубань потеряла 25% от турпотока, причина в Анапе, куда туристический поток сократился из-за ситуации с пляжами на 60%.

Второе место занимает Москва и отдых в Подмосковье, который за год стал популярнее в два раза. Также в список популярных направлений для коротких поездок с захватом 12 июня вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область, Крым по главе с Ялтой - плюс 40%, курорты Кавминвод - плюс 15%, Абхазия, Дагестан с рекордным ростом спроса - в 3 раза, Калининград, Казань, речные круизы и экскурсионные туры по Центральной России.

С прошлого года цены на отдых на День России выросли на 15%.