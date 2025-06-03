В Дагестане появится бутик-отель

Проект шестиэтажного бутик-отеля реализуют в Табасаранском районе Дагестана.
В Табасаранском районе Дагестана откроется бутик-отель. Проект в селе Хучни будет реализован на средства инвесторов.
Сообщается, что на проект по федеральной программе выделено финансирование в размере 100 млн рублей.
Отмечается, что туристический комплекс станет первым подобным проектом в районе, который славится природными достопримечательностями.
Бутик-отель будет представлять собой шестиэтажное здание. На территории также обустроят ресторан и бассейн.
Отметим, что почти 30 туристических локаций было благоустроено за последние три года в Дагестане.