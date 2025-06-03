Вестник Кавказа

В Дагестане появится бутик-отель

Номер в отеле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Проект шестиэтажного бутик-отеля реализуют в Табасаранском районе Дагестана.

В Табасаранском районе Дагестана откроется бутик-отель. Проект в селе Хучни будет реализован на средства инвесторов. 

Сообщается, что на проект по федеральной программе выделено финансирование в размере 100 млн рублей. 

Отмечается, что туристический комплекс станет первым подобным проектом в районе, который славится природными достопримечательностями.  

Бутик-отель будет представлять собой шестиэтажное здание. На территории также обустроят ресторан и бассейн. 

Отметим, что почти 30 туристических локаций было благоустроено за последние три года в Дагестане.

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