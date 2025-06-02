Меликов рассказал о туризме в Дагестане

Российские туристы в выборе локации для проведения летнего отпуска все чаще отдают предпочтение курортам Дагестана – только в минувшем году их посетили более 600 тысяч гостей, рассказал глава региона Сергей Меликов.

У курортов на Каспийском побережье есть высокий потенциал для развития, рассказал сегодня, представляя потенциал Дагестана в сферах экономики, инвестиций и туризма глава региона Сергей Меликов.

"Только в прошлом году нас посетили более 2 млн гостей. Более 600 тыс из них выбрали местом отдыха песчаные берега Каспийского моря"

- Сергей Меликов

Вдохновленные результатами, власти республики активизировали работу по созданию Каспийского прибрежного кластера – полноценной индустрии туризма, для чего до 2030 года в регионе будет создано более 14,5 тыс мест размещения, отметил он, передает ТАСС.

Впрочем, Дагестан не будет ограничиваться лишь прибрежными территориями – помимо пляжного, республика планирует развивать горный, морской, гастрономический, экстремальный туризм, привлекать гостей народными промыслами и этническим многообразием, а также попробует развивать экологические маршруты и агротуризм – для этого у нее есть все возможности, отметил Сергей Меликов.

"Мы будем делать все, чтобы у наших гостей оставались самые лучшие впечатления о Дагестане"

- Сергей Меликов