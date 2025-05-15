Дагестан примет международный фестиваль фольклора "Горцы"

На следующей неделе в Дагестане стартует 23-й по счету международный фестиваль фольклора "Горцы" – в этот раз он будет проходить не только в столице, но и в регионах республики.

На следующей неделе столица Дагестана Махачкала и другие центры муниципалитетов республики снова станут центром притяжения любителей фольклора и культуры народов России и стран бывшего СССР и просто туристов – в республике вновь стартует международный фестиваль фольклора и традиционной культуры "Горцы", сообщает пресс-служба министерства культуры республики.

"XXIII Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры "Горцы" пройдет с 11 по 16 июня 2025 года и объединит творческие коллективы и мастеров народных промыслов из разных стран и регионов России"

- Минкульт Дагестана

Специфика нынешнего фестиваля в том, что посмотреть выступления артистов из Беларуси и Узбекистана, а также многочисленных творческих коллективов из различных регионов России, можно будет не только в столице, но и в других городах и районах Дагестана, передает "Интерфакс".

Россию на фестивале будут представлять творческие делегации из Южной Осетии, Удмуртии, Крыма, Башкортостана, Карелии, Бурятии, а также ряда российских городов и фольклорные ансамбли из Дагестана, - говорится в пресс-релизе.