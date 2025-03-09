Дагестан будет проводить культурные и спортивные мероприятия с каспийскими странами

Власти Дагестана прорабатывают вопросы организации культурных и спортивных событий, которые проводились бы совместно с прикаспийскими государствами.

Руководство Республики Дагестан работает над возможностью проведения различных (культурных и спортивных) мероприятий вместе со странами Каспия, то есть Азербайджаном, Казахстаном, Ираном и Туркменистаном, рассказал "на полях" КИФ-2025 глава Дагестана Сергей Меликов.

По его словам, традиционно сотрудничество с прикаспийскими странами ведется не только в сфере экономики – партнерские отношения поддерживаются и по культурным, спортивным, социальным проектам.

"В прошлом году мы предложили и в этом году эту инициативу поддержали, мы сейчас прорабатываем вопросы по проведению различного рода фестивалей совместных, спортивных мероприятий совместных, в том числе по национальным видам спорта, которые для прикаспийских государств во многом характерны"

– Сергей Меликов

Глава Дагестана особо отметил еще и такое значимое направление сотрудничества республики со странами Каспия, прежде всего Азербайджаном и Ираном, как международный транспортный коридор Север-Юг. Он уточнил, что по ряду вопросов уже есть понимание, в чем требуется проработать технические вопросы, что вполне естественно, и в целом, подчеркнул Меликов, процесс продвигается, пишет ТАСС.