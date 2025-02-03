Меликов пригласил президента UFC в Дагестан

Глава Дагестана поздравил Магомеда Анкалаева с завоеванием чемпионского пояса. Он пригласил Дану Уайта в республику.

Дагестанский руководитель Сергей Меликов поздравил бойца смешанных единоборств Магомеда Анкалаева с завоеванием чемпионского пояса UFC в полутяжелом весе.

Он отметил, что спортсмен на протяжении всего поединка двигался вперед, вынуждая оппонента отступать. Глава региона подчеркнул, что Анкалаев изматывал соперника.

"Теперь у нашего региона два чемпионских пояса: в легком и полутяжелом весе! Благодаря силе, мастерству и упорству! Вопреки интригам и предвзятому отношению!"

- Сергей Меликов

Меликов также пригласил президента организации Дану Уайта в Дагестан. Руководитель республики добавил, что в UFC давно гадают над секретами непобедимости дагестанцев.

"Пора приехать и узнать все на месте. Возможно, Уайту будет полезно посмотреть, как растут наши чемпионы, каким воздухом они дышат и какой едят хинкал"

- Сергей Меликов

Напомним, Магомед Анкалаев сегодня завоевал титул чемпиона UFC в полутяжелом весе, одержав победу над представителем Бразилии Алексом Перейрой.