Вестник Кавказа

Меликов пригласил президента UFC в Дагестан

Сергей Меликов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Дагестана поздравил Магомеда Анкалаева с завоеванием чемпионского пояса. Он пригласил Дану Уайта в республику.

Дагестанский руководитель Сергей Меликов поздравил бойца смешанных единоборств Магомеда Анкалаева с завоеванием чемпионского пояса UFC в полутяжелом весе.

Он отметил, что спортсмен на протяжении всего поединка двигался вперед, вынуждая оппонента отступать. Глава региона подчеркнул, что Анкалаев изматывал соперника.

"Теперь у нашего региона два чемпионских пояса: в легком и полутяжелом весе! Благодаря силе, мастерству и упорству! Вопреки интригам и предвзятому отношению!"

- Сергей Меликов

Меликов также пригласил президента организации Дану Уайта в Дагестан. Руководитель республики добавил, что в UFC давно гадают над секретами непобедимости дагестанцев.

"Пора приехать и узнать все на месте. Возможно, Уайту будет полезно посмотреть, как растут наши чемпионы, каким воздухом они дышат и какой едят хинкал"

- Сергей Меликов

Напомним, Магомед Анкалаев сегодня завоевал титул чемпиона UFC в полутяжелом весе, одержав победу над представителем Бразилии Алексом Перейрой.

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