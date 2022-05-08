Магомед Анкалаев – новый чемпион UFC из России

Боец UFC Магомед Анкалаев стал обладателем чемпионского пояса. Он стал пятым представителем России, который завоевывал пояс промоушена.

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев завоевал чемпионский титул UFC в полутяжелой весовой категории.

Поединок за звание чемпиона состоялся сегодня утром, 9 марта, в американском Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 313. Бой с участием россиянина стал главным событием.

Уроженцу Дагестана противостоял действующий чемпион дивизиона, представитель Бразилии Алекс Перейра. Встреча двух спортсменов в октагоне продлилась все пять раундов.

Судьи единогласным решением отдали победу дагестанцу. Таким образом, Анкалаев отобрал у своего оппонента пояс UFC и стал новым чемпионом промоушена из России.

Стоит отметить, что Магомед – пятый представитель России, который завоевывал чемпионский титул. Ранее победителями становились Петр Ян, Хабиб Нурмагомедов и Олег Тактаров.

Кроме того, действующим обладателем чемпионского титула среди бойцов-легковесов является Ислам Махачев. При этом Анкалаев стал первым россиянином, который победил действующего чемпиона UFC.