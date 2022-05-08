Вестник Кавказа

Магомед Анкалаев – новый чемпион UFC из России

Бойцовские перчатки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Боец UFC Магомед Анкалаев стал обладателем чемпионского пояса. Он стал пятым представителем России, который завоевывал пояс промоушена.

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев завоевал чемпионский титул UFC в полутяжелой весовой категории.

Поединок за звание чемпиона состоялся сегодня утром, 9 марта, в американском Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 313. Бой с участием россиянина стал главным событием.

Уроженцу Дагестана противостоял действующий чемпион дивизиона, представитель Бразилии Алекс Перейра. Встреча двух спортсменов в октагоне продлилась все пять раундов.

Судьи единогласным решением отдали победу дагестанцу. Таким образом, Анкалаев отобрал у своего оппонента пояс UFC и стал новым чемпионом промоушена из России.

Стоит отметить, что Магомед – пятый представитель России, который завоевывал чемпионский титул. Ранее победителями становились Петр Ян, Хабиб Нурмагомедов и Олег Тактаров.

Кроме того, действующим обладателем чемпионского титула среди бойцов-легковесов является Ислам Махачев. При этом Анкалаев стал первым россиянином, который победил действующего чемпиона UFC.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1575 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Новая победа Магомеда Анкалаева не приблизила его к поясу чемпиона UFC

Новая победа Магомеда Анкалаева не приблизила его к поясу чемпиона UFC

Дагестанцы представят Россию на турнире UFC в ОАЭ 

Дагестанцы представят Россию на турнире UFC в ОАЭ 

Российский десант в UFC: от Волкова до Шары Буллета 

Российский десант в UFC: от Волкова до Шары Буллета 

Почему кавказцы так успешны в UFC

Почему кавказцы так успешны в UFC

Анкалаев поднял свой рейтинг в UFC

Анкалаев поднял свой рейтинг в UFC

Анкалаев после поединка вничью с Блахочивем допустил уход из UFC

Анкалаев после поединка вничью с Блахочивем допустил уход из UFC

Россия ждет победы Магомеда Анкалаева над Яном Блаховичем

Россия ждет победы Магомеда Анкалаева над Яном Блаховичем

Анкалаев сразится за титул чемпиона UFC

Анкалаев сразится за титул чемпиона UFC

Российский боец UFC получит титульный бой за победу

Российский боец UFC получит титульный бой за победу

Названа дата нового боя Магомеда Анкалаева

Названа дата нового боя Магомеда Анкалаева

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы