Махачев нацелился на второй пояс UFC

Ислам Махачев заявил, что не уйдет из UFC без чемпионского пояса. Он подчеркнул, что не так важно, в каком весе это произойдет.

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев заявил о своем намерении стать обладателем второго чемпионского пояса бойцовской организации.

Россиянин подчеркнул, что не собирается уходить из промоушена, пока не завоюет второй титул. Он добавил, что ему неважно, в каком весе это произойдет.

Напомним, Ислам в январе текущего года одержал досрочную победу на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе. Спортсмен одолел Ренато Мойкано удушающим приемом.

Сейчас на счету Махачева 27 побед и одно поражение.