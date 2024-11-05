Вестник Кавказа

Махачев нацелился на второй пояс UFC

Махачев нацелился на второй пояс UFC
© Фото: соцсети Ислама Махачева
Ислам Махачев заявил, что не уйдет из UFC без чемпионского пояса. Он подчеркнул, что не так важно, в каком весе это произойдет.

Действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев заявил о своем намерении стать обладателем второго чемпионского пояса бойцовской организации.

Россиянин подчеркнул, что не собирается уходить из промоушена, пока не завоюет второй титул. Он добавил, что ему неважно, в каком весе это произойдет.

Напомним, Ислам в январе текущего года одержал досрочную победу на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе. Спортсмен одолел Ренато Мойкано удушающим приемом.

Сейчас на счету Махачева 27 побед и одно поражение.

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