Махачев озвучил пожелания по будущему сопернику

Действующий чемпион UFC в легком весе пока не знает, с кем проведет свой следующий бой. В предыдущем поединке его соперником был бразильский спортсмен.

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, отстоявший недавно титул чемпионата UFC в легкой весовой категории, рассказал, с кем из бойцов хотел бы провести поединок.

Он подчеркнул, что ему нравится вариант с боем против американца Джастина Гэтжи.

"Мне нравится эта идея, потому что я с Джастином ещё не дрался. Если посмотреть на список, то и Оливейра, и Арман… уже я с ними дрался. Готовиться к одному и тому же сопернику не особенно большая мотивация"

– российский боец

Он отметил, что бой с Гэтжи может состояться, если американец хорошо себя проявит в ближайшем поединке.

Напомним, свой последний на данный момент бой Махачев провел на турнире UFC, прошедшем в Соединенных Штатах в ночь с 18 на 19 января. Его соперником был представитель Бразилии Ренато Мойкано.