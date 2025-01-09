Махачев озвучил пожелания по будущему сопернику

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, отстоявший недавно титул чемпионата UFC в легкой весовой категории, рассказал, с кем из бойцов хотел бы провести поединок.
Он подчеркнул, что ему нравится вариант с боем против американца Джастина Гэтжи.
"Мне нравится эта идея, потому что я с Джастином ещё не дрался. Если посмотреть на список, то и Оливейра, и Арман… уже я с ними дрался. Готовиться к одному и тому же сопернику не особенно большая мотивация"
– российский боец
Он отметил, что бой с Гэтжи может состояться, если американец хорошо себя проявит в ближайшем поединке.
Напомним, свой последний на данный момент бой Махачев провел на турнире UFC, прошедшем в Соединенных Штатах в ночь с 18 на 19 января. Его соперником был представитель Бразилии Ренато Мойкано.