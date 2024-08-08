Вестник Кавказа

Шахматистам из России разрешили участвовать в командных соревнованиях

Шахматистам из России разрешили участвовать в командных соревнованиях
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ФИДЕ дала добро на участие шахматистов из России и Беларуси в юношеских соревнованиях. Они будут это делать в нейтральном статусе.

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) разрешила участвовать в соревнованиях шахматистам из России и Беларуси до 18 лет в нейтральном статусе. Об этом сказано на сайте организации.

Кроме того, ФИДЕ позволила представителями обеих стран участвовать в нейтральном статусе в командных соревнованиях для шахматистов с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья).

В организации подчеркнули, что они согласовали все эти вопросы с МОК и получили от него поддержку.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1200 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Во что армяне играют сутками?

Во что армяне играют сутками?

Шахматистка Абакарова, пытавшаяся отравить ртутью соперницу, избежала уголовного дела

Шахматистка Абакарова, пытавшаяся отравить ртутью соперницу, избежала уголовного дела

Азербайджанский гроссмейстер взял реванш на турнире в Лондоне

Азербайджанский гроссмейстер взял реванш на турнире в Лондоне

Шахматисты тюркоязычных стран объединились в ассоциацию

Шахматисты тюркоязычных стран объединились в ассоциацию

Игра пройдет в любую погоду

Игра пройдет в любую погоду

Членство Федерации шахмат России восстановлено в ФИДЕ

Членство Федерации шахмат России восстановлено в ФИДЕ

Шахматный сквер заработал в Кисловодске

Шахматный сквер заработал в Кисловодске

Азербайджанские шахматисты выступят на чемпионате Европы

Азербайджанские шахматисты выступят на чемпионате Европы

Отравленный шахматный стол в Дагестане очистили от ртути - соревнования продолжатся

Отравленный шахматный стол в Дагестане очистили от ртути - соревнования продолжатся

Намеренное отравление шахматистки в Дагестане: полиция проводит проверку

Намеренное отравление шахматистки в Дагестане: полиция проводит проверку

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы