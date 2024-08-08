Шахматистам из России разрешили участвовать в командных соревнованиях

ФИДЕ дала добро на участие шахматистов из России и Беларуси в юношеских соревнованиях. Они будут это делать в нейтральном статусе.

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) разрешила участвовать в соревнованиях шахматистам из России и Беларуси до 18 лет в нейтральном статусе. Об этом сказано на сайте организации.

Кроме того, ФИДЕ позволила представителями обеих стран участвовать в нейтральном статусе в командных соревнованиях для шахматистов с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья).

В организации подчеркнули, что они согласовали все эти вопросы с МОК и получили от него поддержку.