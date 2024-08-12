Вестник Кавказа

Азербайджан обратится в МОК из-за плохого качества медалей ОИ-2024

Азербайджан обратится в МОК из-за плохого качества медалей ОИ-2024
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несколько азербайджанских спортсменов заявили о плохом качестве наград, которые они завоевали на последней летней Олимпиаде. В связи с этим НОК республики планируется обратиться в МОК.

Азербайджан собирается обратиться в МОК из-за низкого качества медалей, которые вручали спортсменам на прошлогодних Олимпийских играх в Париже. Об этом поведали в Национальном олимпийском комитете республики.

"После результатов расследования в МОК будет подано обращение"

– пресс-секретарь НОК

Мурад Фарзалиев подчеркнул, что о ненадлежащем качестве медалей пока сообщили два азербайджанских спортсмена. Один из них – Хасрат Джафаров, завоевавший "бронзу" в соревнованиях по греко-римской борьбе в весе до 67 кг.

Ранее о плохом качестве наград ОИ-2024 сообщили свыше 100 спортсменов. МОК пообещал им заменить все бракованные медали.

Напомним, Азербайджан на ОИ-2024 обновил свой собственный рекорд и занял 30-е место в медальном зачете. Спортсмены из этой республики Южного Кавказа завоевали на Играх в Париже семь наград.

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