Азербайджан обратится в МОК из-за плохого качества медалей ОИ-2024

Несколько азербайджанских спортсменов заявили о плохом качестве наград, которые они завоевали на последней летней Олимпиаде. В связи с этим НОК республики планируется обратиться в МОК.

Азербайджан собирается обратиться в МОК из-за низкого качества медалей, которые вручали спортсменам на прошлогодних Олимпийских играх в Париже. Об этом поведали в Национальном олимпийском комитете республики.

"После результатов расследования в МОК будет подано обращение"

– пресс-секретарь НОК

Мурад Фарзалиев подчеркнул, что о ненадлежащем качестве медалей пока сообщили два азербайджанских спортсмена. Один из них – Хасрат Джафаров, завоевавший "бронзу" в соревнованиях по греко-римской борьбе в весе до 67 кг.

Ранее о плохом качестве наград ОИ-2024 сообщили свыше 100 спортсменов. МОК пообещал им заменить все бракованные медали.

Напомним, Азербайджан на ОИ-2024 обновил свой собственный рекорд и занял 30-е место в медальном зачете. Спортсмены из этой республики Южного Кавказа завоевали на Играх в Париже семь наград.