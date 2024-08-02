Олимпиада в Париже: итоги для Южного Кавказа и яркие моменты

В столице Франции закончилось главное событие 2024 года в мире спорта – летняя Олимпиада. Азербайджан добился на ней самого лучшего результата в своей истории, заняв в медальном зачете итоговое 30-е место. Аналогичного успеха достигла и Грузия, обновив на Играх в Париже свой личный рекорд по занятому в медальном зачете месту (24-строчка).

В воскресенье в Париже завершились XXXIII летние Олимпийские игры, в ходе которых было разыграно 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

Для Азербайджана и Грузии парижская Олимпиада получилась одной из самых успешных в истории. Азербайджанские спортсмены завоевали во Франции семь наград разной пробы. По количеству медалей успешнее была только Олимпиада 2012 года в Лондоне, когда Азербайджан завоевал девять наград. При этом с точки зрения места в медальном зачете на Играх в Париже достигнут лучший результат: 30-е место против 32-го на ОИ-2012.

Грузия также завоевала этим летом семь медалей. Больше до сих пор удавалось завоевать только на Олимпиаде в Токио в 2021 году. Тогда грузинские спортсмены стали обладателями восьми наград. В медальном же зачете Грузия заняла на Олимпийских играх в Париже 24-е место. Это лучший результат в истории. На Олимпиаде в Пекине в 2008 году было 26-е место.

Армянские спортсмены на Играх в Париже принесли своей стране четыре медали. Это повторение результата Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро и Олимпиады 2021 года в Токио. При этом в 2016 году была завоевана одна золотая медаль, чего сейчас добиться не удалось. В медальном зачете Армения финишировала во Франции на 66-м месте. Хуже результат был лишь на Олимпийских играх в Токио в 2021 году (69-е место) и на Олимпиаде в Сиднее в 2000 году (71-е место).

Азербайджан

Азербайджанские спортсмены завоевали на Олимпиаде в Париже две золотые, две серебряные и три бронзовые медали. Первую награду высшего достоинства на Играх-2024 принес Азербайджану дзюдоист Хидаят Гейдаров, выступающий в весовой категории до 83 кг. В финале он победил француза Джоана-Бенжамена Габа. Еще одно "золото" завоевал в весовой категории до 73 кг дзюдоист Зелим Коцоев, одолевший в решающей схватке грузина Илью Суламанидзе.

© Фото: агентство АзерТАдж

Гейдаров и Коцоев стали вторым и третьим азербайджанскими дзюдоистами в истории, которым удалось завоевать олимпийское "золото". Первым обладателем награды высшей пробы стал Эльнур Мамедли на Олимпиаде в Пекине в 2008 году.

Серебряные медали на ОИ-2024 завоевали тхэквондист Гашим Магомедов и боксер Альфонсо Домингес. В соревнованиях по тхэквондо в весовой категории до 58 кг Магомедов уступил в финале Пак Тэ Джуну из Южной Кореи, а в боксерском турнире до 92 кг Домингес проиграл решающий бой представителю Узбекистана Лазизбеку Муллажонову. Особенно обидным поражение получилось для Гашима Магомедова, который несколькими месяцами ранее побеждал своего соперника в финале Кубка президента. Повторить тот результат помешала травма ноги, полученная представителем Азербайджана во втором раунде финального поединка.

Три бронзовых награды принесли Азербайджану борцы. В греко-римской борьбе в категории до 67 кг бронзу выиграл Хасрат Джафаров, победивший Амантура Исмаилова из Кыргызстана.

В соревнованиях по вольной борьбе в весе до 97 кг бронзовым призером стал Магомедхан Магомедов, который был сильнее представителя Украины Мураза Мчелидзе.

Еще одна бронза в категории до 125 кг у вольника Григория Мешвилдишвили, который победил поляка Роберта Барана.

© Фото: Федерация гимнастики Азербайджана

Сборная по художественной гимнастике хоть и не завоевала медали на Играх в Париже, но сумела добиться исторического для себя результата. В групповых упражнениях команда в составе Елизаветы Лузан, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой, Гюллю Агаларзаде и Зейнаб Гумметовой заняла 5-е место. На Олимпиаде в Пекине в 2008 году азербайджанские гимнастки финишировали в групповом многоборье на 7-м месте, а на Олимпиаде в Токио в 2021 году – на 10-м.

Армения

Армянским спортсменам удалось завоевать на парижской Олимпиаде три серебряные и одну бронзовую медаль.

"Серебро" принесли своей стране борец греко-римского стиля Артур Алексанян, гимнаст Артур Давтян и тяжелоатлет Вараздат Валаян.

Артур Алексанян получил серебряную медаль в соревнованиях по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг. В финале он проиграл иранцу Мохаммадхади Сарави.

© Фото: соцсети Артура Алексаняна

Артур Давтян занял второе место на соревнованиях по опорному прыжку. Лучше него в этой дисциплине выступил лишь Карлос Юло, представляющий Филиппины.

Вараздат Лалаян стал обладателем "серебра" по тяжелой атлетике в супертяжелом весе свыше 102 кг. Первое место он уступил рекордсмену Лаше Талахадзе, выступающему за Грузию.

Единственная бронзовая награда Армении на Играх-2024 у борца Малхаса Амояна, победившего представителя Узбекистана Арама Варданяна.

© Фото: соцсети Малхаса Амояна

Грузия

Спортсмены из Грузии стали на Играх в Париже обладателями трех золотых, трех серебряных и одной бронзовой медали. Золотые медали завоеваны в дзюдо, вольной борьбе и тяжелой атлетике. Дзюдоист Лаша Бекаури выиграл олимпийское золото в весовой категории до 90 кг, оказавшись в финале сильнее японца Мурао Сансиро.

© Фото: сайт Международной федерации борьбы

В вольной борьбе в весе до 125 кг "золото" завоевал Гено Петриашвили. В решающей схватке он оказался сильнее Амира Хоссейна Заре из Ирана.

В соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 102 кг первым стал Лаша Талахадзе. Это победа стала для него третьей подряд на Олимпийских играх. Ранее он побеждал в Рио-де-Жанейро в 2016 году и Токио в 2021 году.

Три серебряные медали принесли Грузии два дзюдоиста и борец вольного стиля. В соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 81 кг обладателем серебра стал Тато Григалашвили. В финале он уступил японцу Таканори Нагасэ. В весе до 100 кг второе место досталось Илье Суламанидзе, проигравшему в финальной схватке азербайджанцу Зелиму Коцоеву.

В соревнованиях по вольной борьбе до 97 кг серебряным призером стал Гиви Мачарашвили. В финале он уступил Ахмеду Тажудинову, выступающему за Бахрейн.

© Фото: соцсети Лаши Гурули

Единственную бронзовую медаль для Грузии на Играх в Париже завоевал боксер Лаша Гурули, уступивший в полуфинале будущему чемпиону Эрисланди Альваресу Борхесу из Кубы.

Яркие моменты

На Олимпиаде в Париже было много запоминающихся эпизодов не только с участием спортсменов из стран Южного Кавказа, но и с представителями соседних государств – Турции и Ирана.

Один из таких эпизодов произошел после поединка за бронзовую медаль на соревнованиях по греко-римской борьбе до 130 кг, в котором встречались Сабах Шариати (Азербайджан) и Амин Мирзазаде (Иран). В ходе схватки, завершившейся в итоге победой иранского борца, спортсмены столкнулись головами. Азербайджанскому борцу понадобилась помощь медиков, ему перебинтовали голову. Одержав победу, Мирзазаде усадил Шариати на плечи и устроил с ним небольшой круг почета. А сразу после соревнований стало известно, что парижская Олимпиада стала последними соревнованиями для Шариати – он объявил о завершении спортивной карьеры.

© видео из соцсетей Сабаха Шариати

Многим любителям спорта запомнится также выступление представителя Турции Юсуфа Дикеча, завоевавшего серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров в смешанных парах. Во время поединков он обходился без линз для улучшения точности и наушников. А из-за сурового взгляда и расслабленной позы турецкого спортсмена стали сравнивать в соцсетях с Тони Сопрано из сериала "Клан Сопрано" и Джеймсом Бондом.

© Фото: кадр из видеотрансляции

Еще одним ярким событием ОИ-2024 стало выступление грузинского штангиста Лаши Талахадзе, ставшего первым в истории трехкратным олимпийским чемпионом в супертяжелом весе. Примечателен и сам путь, который проделал спортсмен. В 2013 году он был дисквалифицирован на два года из-за найденного в его крови запрещенного вещества. После этого он вернулся в большой спорт и одержал победы на трех Олимпиадах подряд. Свою первую золотую медаль он завоевал на Играх в Рио-де-Жанейро 2016 году, вторую – на Играх в Токио в 2021 году.