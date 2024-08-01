Магомедхан Магомедов завоевал для Азербайджана седьмую медаль Олимпиады в Париже

Азербайджан завоевал бронзу в последний день Олимпиады в Париже. Ее принес борец-вольник Магомедхан Магомедов. Всего Азербайджан выиграл 7 наград.
Азербайджан выиграл медаль в заключительный день летних Олимпийских Игр в Париже.
Борец вольного стиля Магомедхан Магомедов в весовой категории до 97 кг стал обладателем бронзовым призером.
В схватке за третье место он сразился с представителем Украины Муразом Мчелидзе. Встреча завершилась победой азербайджанского борца.
Таким образом, Азербайджан завершил Олимпиаду с семью наградами различного достоинства в копилке..