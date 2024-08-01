Вестник Кавказа

Магомедхан Магомедов завоевал для Азербайджана седьмую медаль Олимпиады в Париже

Магомедхан Магомедов завоевал для Азербайджана седьмую медаль Олимпиады в Париже
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Азербайджан завоевал бронзу в последний день Олимпиады в Париже. Ее принес борец-вольник Магомедхан Магомедов. Всего Азербайджан выиграл 7 наград.

Азербайджан выиграл медаль в заключительный день летних Олимпийских Игр в Париже.

Борец вольного стиля Магомедхан Магомедов в весовой категории до 97 кг стал обладателем бронзовым призером.

В схватке за третье место он сразился с представителем Украины Муразом Мчелидзе. Встреча завершилась победой азербайджанского борца.

Таким образом, Азербайджан завершил Олимпиаду с семью наградами различного достоинства в копилке..

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