Вестник Кавказа

Азербайджанский борец завоевал бронзу Олимпиады в Париже

Азербайджанский борец завоевал бронзу Олимпиады в Париже
© Фото: НОК Азербайджана
Супертяжеловес из Азербайджана Георгий Мешвилдишвили принес своей стране бронзовую медаль Олимпийских игр 2024. В поединке за бронзу он одолел борца из Польши.

Представитель сборной Азербайджана по вольной борьбе Георгий Мешвилдишвили завоевал бронзовую награду Олимпийских игр в Париже.

В схватке за третье место он победил соперника из Польши – Роберта Барана. Счет поединка – 9:3.

Ранее в 1/8 финала Мешвилдишвили победил Диаэльдина Абдельмотталеба из Египта. В четвертьфинале он взял верх над спортсменом из Монголии Лхагвагэрэлом Мунхтуром. В полуфинале азербайджанский борец уступил представителю Грузии Гено Петришвили

Мешвилдишвили выступает в весовой категории 125 кг. Олимпиада-2024 была дебютной для супертяжеловеса.

Таким образом, на данный момент в копилке сборной Азербайджана шесть медалей – по две золотых, серебряных и бронзовых.

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