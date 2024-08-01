Азербайджанский борец завоевал бронзу Олимпиады в Париже

Супертяжеловес из Азербайджана Георгий Мешвилдишвили принес своей стране бронзовую медаль Олимпийских игр 2024. В поединке за бронзу он одолел борца из Польши.

Представитель сборной Азербайджана по вольной борьбе Георгий Мешвилдишвили завоевал бронзовую награду Олимпийских игр в Париже.

В схватке за третье место он победил соперника из Польши – Роберта Барана. Счет поединка – 9:3.

Ранее в 1/8 финала Мешвилдишвили победил Диаэльдина Абдельмотталеба из Египта. В четвертьфинале он взял верх над спортсменом из Монголии Лхагвагэрэлом Мунхтуром. В полуфинале азербайджанский борец уступил представителю Грузии Гено Петришвили

Мешвилдишвили выступает в весовой категории 125 кг. Олимпиада-2024 была дебютной для супертяжеловеса.

Таким образом, на данный момент в копилке сборной Азербайджана шесть медалей – по две золотых, серебряных и бронзовых.