Азербайджанский борец завоевал бронзу Олимпиады в Париже

Супертяжеловес из Азербайджана Георгий Мешвилдишвили принес своей стране бронзовую медаль Олимпийских игр 2024. В поединке за бронзу он одолел борца из Польши.
Представитель сборной Азербайджана по вольной борьбе Георгий Мешвилдишвили завоевал бронзовую награду Олимпийских игр в Париже.
В схватке за третье место он победил соперника из Польши – Роберта Барана. Счет поединка – 9:3.
Ранее в 1/8 финала Мешвилдишвили победил Диаэльдина Абдельмотталеба из Египта. В четвертьфинале он взял верх над спортсменом из Монголии Лхагвагэрэлом Мунхтуром. В полуфинале азербайджанский борец уступил представителю Грузии Гено Петришвили
Мешвилдишвили выступает в весовой категории 125 кг. Олимпиада-2024 была дебютной для супертяжеловеса.
Таким образом, на данный момент в копилке сборной Азербайджана шесть медалей – по две золотых, серебряных и бронзовых.