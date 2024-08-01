Азербайджанские грации показали лучший результат на Олимпиадах

Групповая команда Азербайджана по художественной гимнастике выступила в финале многоборья Олимпиады в Париже, продемонстрировав лучший для Азербайджана результат на Олимпийских играх.

Представительницы сборной Азербайджана по художественной гимнастике, выступающие в групповых упражнениях, показали на Олимпиаде в Париже лучший результат, который когда-либо был достигнут Азербайджаном на Олимпийских играх.

Накануне команда успешно выступила в квалификации и отобралась в финал Олимпиады.

Сегодня команда в составе Елизаветы Лузан, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой, Гюллю Агаларзаде и Зейнаб Гумметовой набрала 34.850 балла в упражнении с 5 обручами. За выступление с 3 лентами и 2 мячами грации получили 31.600 балла.

В итоговой таблице группового многоборья азербайджанские спортсменки уступили Китаю (золото), Израилю (серебро) и Италии (бронза), а также Болгарии. При этом грации обошли французских, украинских и узбекистанских соперниц.

Таким образом, групповая команда АР заняла пятое место, показав лучший в истории результат. На Олимпиаде в Пекине в 2008 году Азербайджан в групповом многоборье занял 7-е место, а на ОИ-2020 в Токио – десятое.