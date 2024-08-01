Азербайджанские гимнастки вышли в финал группового многоборья на Олимпиаде в Париже

Грации из сборной Азербайджана по художественной гимнастике прорвались в финал многоборья в групповых упражнениях на Олимпийских играх 2024. в квалификации они заняли восьмое место.

Представительницы сборной Азербайджана по художественной гимнастике выступят в финале группового многоборья Олимпиады-2024.

Сегодня проходили квалификационные выступления в группах. В упражнениях с 5 обручами азербайджанские грации стали восьмыми, набрав 33.850 балла. Выступление в упражнениях с 3 лентами и двумя мячами азербайджанских гимнасток судьи оценили на 28.150 баллов (9-е место). В итоге с результатом 62 балла они заняли восьмое место по итогам квалификации и вышли в финал.

Напомним, команда Азербайджана в групповых упражнениях состоит из Зейнаб Гумметовой, Елизаветы Лузан, Гюллю Агаларзаде, Дарьи Сорокиной, Ляман Алимурадовой и Камиллы Алиевой.

Финал группового многоборья состоится завтра в 16.00 мск.