Вестник Кавказа

Гимнастка Зохра Агамирова представила Азербайджан на Олимпиаде

Гимнастка Зохра Агамирова представила Азербайджан на Олимпиаде
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Олимпиаде в Париже в четырех видах упражнений по художественной гимнастике выступила азербайджанская спортсменка. Зохра Агамирова в общем зачете оказалась во второй десятке.

Гимнастка из Азербайджана Зохра Агамирова на Олимпийских играх в Париже выступила в индивидуальном многоборье, девушка заняла 19-е место.

Зохра Агамирова выступила в упражнениях с лентой, с мячом, с обручем, с булавами. По итогу четырех выступлений ее общий результат составил 117,850 балла, азербайджанская гимнастка стала 19-й. В финал вышли спортсменки, занявшие по результатам многоборья с первого по десятое место.

Соревнования по художественной гимнастике продолжаются в Париже в рамках Олимпиады-2024, сегодня состоится финал, в котором будут разыграны медали. В него вышли десять гимнасток.

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