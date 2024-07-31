Боксер из Азербайджана сразится сегодня за золото Олимпиады

Боксер Альфонсо Домингес выступит в финальном поединке Олимпиады. Его соперник – узбекистанец Лазизбек Муллоджонов. К соревнованиям присоединятся борцы и гимнастки.
Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес, выступающий в весовой категории до 92 кг, выступит в финальном поединке Олимпиады в Париже.
Спортсмен поборется за золотую медаль в сражении против представителя Узбекистана Лазизбека Муллоджонова.
Стоит отметить, что сегодня борьбу за медали начнет сборная Азербайджана по художественной гимнастике и два борца-вольника.