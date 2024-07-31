Вестник Кавказа

Боксер из Азербайджана сразится сегодня за золото Олимпиады

Боксер из Азербайджана сразится сегодня за золото Олимпиады
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Боксер Альфонсо Домингес выступит в финальном поединке Олимпиады. Его соперник – узбекистанец Лазизбек Муллоджонов. К соревнованиям присоединятся борцы и гимнастки.

Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес, выступающий в весовой категории до 92 кг, выступит в финальном поединке Олимпиады в Париже.

Спортсмен поборется за золотую медаль в сражении против представителя Узбекистана Лазизбека Муллоджонова.

Стоит отметить, что сегодня борьбу за медали начнет сборная Азербайджана по художественной гимнастике и два борца-вольника.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
760 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Олимпиада в Париже: итоги 9-го дня

Олимпиада в Париже: итоги 9-го дня

Олимпиада в Париже: итоги 8-го дня

Олимпиада в Париже: итоги 8-го дня

Умар Кремлев пообещал строгое наказание для избивших в Феодосии чемпиона Европы по боксу

Умар Кремлев пообещал строгое наказание для избивших в Феодосии чемпиона Европы по боксу

Олимпиада в Париже: итоги 7-го дня

Олимпиада в Париже: итоги 7-го дня

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы