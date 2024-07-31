Вестник Кавказа

Борец Хасрат Джафаров из Азербайджана стал обладателем бронзы на Олимпиаде

Хасрат Джафаров
© Фото: соцсети Хасрата Джафарова
Хасрат Джафаров принес Азербайджану еще одну медаль ОИ-2024. В "бронзовом" поединке он одолел представителя Кыргызстана.

Хасрат Джафаров (Азербайджан) завоевал бронзовую медаль олимпийского турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 67 кг.

Джафаров одолел Амантура Исмаилова из Кыргызстана.

Еще одну бронзовую награду получил кубинец Луис Альберто Орта Санчес, победивший армянского борца Славика Галстяна.

"Золото" данной категории завоевал Саид Исмаили из Ирана. В решающем поединке он был сильнее Парвиза Насибова из Украины, ставшего в итоге серебряным призером.

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