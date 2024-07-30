Поразительный турецкий стрелок Юсуф Дикеч и другие герои Олимпиады в Париже 

Юсуф Дикеч – это турецкий стрелок, получивший не только серебро, но и всемирную известность после своего уникального выступления на Олимпиаде 2024. Как Дикеч стал мемом? Кто еще и чем прославился на Олимпиаде в Париже?

Турецкий стрелок Юсуф Дикеч мгновенно стал "звездой" интернета благодаря своему живописному внешнему виду на Олимпиаде в Париже. Спортсмен завоевал серебро ОИ-2024 – и восхищение миллионов людей, даже далеких от спорта, причем по всему миру.

Биография Юсуфа Дикеча

Юсуф Дикеч появился на свет 1 января 1973 года в турецком городе Гексун провинции Кахраманмараш. До 2001 года он учился в Анкаре, а затем служил в частях жандармерии в Мардине. Будущий спортсмен также дошел до звания сержанта и в течение года служил в Стамбуле.

Старт спортивной карьере Дикеч дал в 2001 году. Через 5 лет он победил на играх военнослужащих в Норвегии. За свою карьеру он дважды становился чемпионом мира и трижды – Европы.

© Фото: сайт TEMAD

Первой Олимпиадой Дикеча была пекинская в 2008 году. Он также выступал на Играх в Лондоне в 2012 году. Однако истинную популярность спортсмен обрел на Олимпиаде в Париже в 2024 году.

Олимпиада в Париже

На парижской Олимпиаде Дикеч выступал на турнире по стрельбе из пневматического пистолета среди смешанных пар. Его напарницей стала Шеввал Илайда Тархан.

© Фото: сайт Олимпийского комитета Турции

Турецкий дуэт стал вторым на Играх-2024, уступив в финальном сражении сербской паре. Дикеч впервые за свою спортивную карьеру стал призером Олимпиады.

Герой мемов

Сразу после своего выступления Дикеч стал героем мемов и шуток в интернете. Все дело в том, что вместо профессиональной спортивной экипировки для стрелков спортсмен выступал в обычных очках и мятой футболке, держа при этом свободную руку в кармане.

Сам Дикеч объяснил свою нестандартную позу тем, что эта позиция для него более комфортна: она позволяет сохранять тело в наиболее устойчивом положении.

СМИ пишут, что Юсуф завоевал признание зрителей своей уверенностью, а серебро на Олимпиаде лишь закрепило статус профессионала. Некоторые пользователи интернета даже предположили в шутку, что Юсуф на самом деле киллер-профессионал, а золото он не выиграл специально, чтобы не привлекать к себе внимания.

© Фото: Кадр из видеотрансляции

В социальных сетях Дикеча уже прозвали "турецким батей", который встал с дивана и продемонстрировал молодому поколению свои навыки владения оружием.

Турка сравнивали и с героями из фильмов про шпионов или киллеров. Одни его отметили его сходство с Джеймсом Бондом, другие – с Леоном из одноименного фильма, третьи – с героями фильма «Криминальное чтиво».

Сам Юсуф признался, что не может объяснить свою неожиданную популярность. Он добавил, что намерен побороться за золото на Олимпиаде в 2028 году.

Другие герои Олимпиады

Не только турецкий стрелок прославился на Олимпиаде-2024.

До Дикеча зрителей поразила спортсменка из Южной Кореи Ким Е Джи, выступающая в стрельбе. 27-летняя девушка выступала в очках в стиле "киберпанк" и с плюшевым слоником, которого ей подарила ее дочь. Ким, как и Юсуф, выиграла серебро (в женских соревнованиях).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Итальянская гимнастка Джорджия Вилла завоевала серебряную награду на соревнованиях по художественной гимнастике. Отправиться на Олимпиаду спортсменке помогла компания по производству сыра, амбассадором которой она является.

Река Сена на Олимпиаде

Еще одним героем Олимпиады, но с отрицательным знаком, можно назвать реку Сена, на которой проводятся соревнования по триатлону. Тревога относительно экологических проблем реки высказывается начиная с ХХ века. В числе прочего в воде существенно превышено содержание кишечной палочки.

Несмотря на тревогу спортсменов и общественников, Сену признали пригодной для плавания. Пример показали мэр Парижа Анн Идальго и глава Минспорта Франции Амели Удеа-Кастера, устроившие заплыв. Правда, президент страны Эммануэль Макрон так и не решился поплавать в реке.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Однако сразу после соревнований спортсменам стало плохо. Они жаловались на тошноту и другие симптомы. Отравления водой Сены продолжаются, и организаторы вынуждены едва ли не каждый день отменять или переносить тренировки или заплывы.