Новоиспеченных олимпийских чемпионов встретили в Азербайджане

Азербайджанские дзюдоисты, завоевавшие золотые медали на ОИ-2024 в Париже, прилетели в столицу своей родины. Встречать в аэропорту триумфаторов пришли члены национальной федерации дзюдо, любители спорта и пресса.

Новоиспеченные олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев вернулись в Азербайджан. В аэропорту Гейдар Алиев в Баку золотых медалистов Игр в Париже встречали представители национальной федерации дзюдо, представители средств массовой информации, любители спорт и родственники спортсменов.

Общаясь с журналистами, Хидаят Гейдаров отметил, что он очень рад завоевать золото Олимпиады.

"Я был так шокирован, что не мог даже нормально порадоваться. Первыми поздравили господин Президент Ильхам Алиев и первая леди страны Мехрибан Алиева. Спасибо нашей федерации, что создали для меня все условия. То, что я испытал, было незаменимым чувством. Я очень счастлив, что стал олимпийским чемпионом"

– Хидаят Гейдаров

Он подчеркнул, что ему оказывал поддержку вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Эльнур Мамедли.

"Эльнур Мамедли, поддерживая меня, стал свидетелем того, как я стал чемпионом Европы, мира и, в конце концов, олимпийским чемпионом. После этого наша следующая цель – Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 2028 году. На этом пути нас ждет ряд чемпионатов"

– азербайджанский дзюдоист

Хидаят Гейдаров отметил, что сейчас намерен сделать небольшой перерыв, а затем вернется на арену. Он добавил, что хочет стать двукратным олимпийским чемпионом.

В свою очередь, Зелим Коцоев рассказал, что до сих пор находится в эйфории после победы на Играх в Париже.

"Даже 3 дня не могу заснуть от радости. Я очень рад, что вернулся в Азербайджан с золотой медалью. Я также счастлив, что оправдал надежды тех, кто молился за меня, переживал и поддерживал"

– Зелим Коцоев

Со своей стороны, вице-президент Федерации дзюдо республики обратил внимание на то, что два азербайджанских дзюдоиста впервые в истории стали обладателями олимпийских золотых медалей.

"Мы горды, что вынудили французов стоя слушать наш гимн, смотреть, как наш флаг поднимается в Париже. Это большое достижение. Впервые в истории два азербайджанских дзюдоиста завоевали на Олимпиаде золотые медали. За этим успехом стоят Министерство молодежи и спорта, Федерация дзюдо, тренеры и врачи. Мы все работали вместе, чтобы добиться этого успеха"

– Эльнур Мамедли

Справка

Хидаят Гейдаров выиграл олимпийский турнир по дзюдо в в категории до 73 кг. В 1/8 финала он победил Тохара Бутбуля (Израиль), в 1/4 финала - Артура Маргелидо (Канада), а в полуфинале – Акила Гьякова (Косово). В главном поединке он был сильнее Джона Бенджамина Габу из Франции.

Зелим Коцоев стал победителем олимпийского турнира по дзюдо в категории до 100 кг. На пути к финалу он победил Петра Кучеру (Польша), Петера Пальчика (Израиль) и Музаффарбека Турбобоева (Узбекистан). В финальной схватке он победил Илью Суламанидзе из Грузии.

До недавнего времени единственным азербайджанским дзюдоистом, которому удалось завоевать золото Олимпиады, был Эльнур Мамедли. Он стал обладателем награды высшей пробы на Олимпиаде в Пекине в 2008 году.