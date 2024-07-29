Зелим Коцоев принес Азербайджану второе "золото" Олимпиады

Азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев завоевал золотую медаль ОИ-2024. В финале он победил грузинского спортсмена.

На Олимпиаде в Париже состоялся финал турнира по дзюдо в весовой категории до 100 кг. В главном бою сошлись Зелим Коцоев из Азербайджана и Илья Суламанидзе из Грузии.

Победу в поединке одержал азербайджанский спортсмен. Это вторая золотая медаль для Азербайджана на Играх-2024. Несколько дней назад награду высшей пробы в категории 73 кг завоевал дзюдоист Хидаят Гейдаров.

Илья Суламанидзе стал обладателем серебряный медали. Бронзовую медаль завоевал представитель Узбекистана Музаффарбек Туробоев, победивший выступающего за Испанию Николоза Шеразадишвили.