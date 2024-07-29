Вестник Кавказа

Зелим Коцоев принес Азербайджану второе "золото" Олимпиады

Зелим Коцоев
© Фото: сайт чемпионата Европы по дзюдо в Монпелье
Азербайджанский дзюдоист Зелим Коцоев завоевал золотую медаль ОИ-2024. В финале он победил грузинского спортсмена.

На Олимпиаде в Париже состоялся финал турнира по дзюдо в весовой категории до 100 кг. В главном бою сошлись Зелим Коцоев из Азербайджана и Илья Суламанидзе из Грузии.

Победу в поединке одержал азербайджанский спортсмен. Это вторая золотая медаль для Азербайджана на Играх-2024. Несколько дней назад награду высшей пробы в категории 73 кг завоевал дзюдоист Хидаят Гейдаров.

Илья Суламанидзе стал обладателем серебряный медали. Бронзовую медаль завоевал представитель Узбекистана Музаффарбек Туробоев, победивший выступающего за Испанию Николоза Шеразадишвили.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
975 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Азербайджанский дзюдоист прошел в полуфинал Олимпиады в Париже

Азербайджанский дзюдоист прошел в полуфинал Олимпиады в Париже

Азербайджанские баскетболистки победили сборную США на Олимпиаде

Азербайджанские баскетболистки победили сборную США на Олимпиаде

Олимпийские игры в Париже: итоги 5-го дня

Олимпийские игры в Париже: итоги 5-го дня

Грузия завоевала первое золото Олимпиады в Париже

Грузия завоевала первое золото Олимпиады в Париже

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы